Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține o conferință de presă la Casa Albă, pentru a face un bilanț al deplasării sale în Asia și mai ales al trilateralei istorice Trump-Putin-Xi de la Shenzhen. Atât vicepreședintele JD Vance, cât și secretarul de Stat Marco Rubio sunt prezenți la conferința de presă a președintelui american.

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Președintele a calificat această călătorie drept „una dintre cele mai reușite vizite prezidențiale în Asia din istoria Americii”.

El a comentat, cu această ocazie, că America este respectată, oferind ca exemplu faptul că a fost întâmpinat de însuși liderul chinez Xi Jinping la scara Air Force One, onoare de care nu s-a bucurat „Sleepy Joe” (cum îl ironizează el pe fostul președinte american Joe Biden).

„A fost o mare onoare, să fiu cinstit. Nu e vorba despre mine, tot ce fac, fac pentru țară”, a mai spus președintele.

Întâlnirile lui Trump cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurate la Shenzhen, în China, nu au adus progrese semnificative nici în ceea ce privește reducerea armelor nucleare - care era tema prevăzută a discuțiilor -, nici în privința conflictelor din Iran și Ucraina, și nici în domeniul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, Trump a evaluat întâlnirea celor trei lideri cu nota 12 din 10. Aceasta este prima conferință de presă oficială a lui Trump de la înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului, amintește CBS News. Trump laudă economia SUA și scăderea prețurilor la benzină Trump a afirmat că SUA au participat la summiturile din Asia cu o putere economică de neegalat și a lăudat recenta scădere a prețurilor la benzină. El a spus că este „păcat” că această scădere nu a avut loc înainte de alegeri. Prețurile medii la benzină au scăzut cu aproape 60 de cenți față de luna trecută. „Se spune că este una dintre cele mai mari scăderi din istoria petrolului”, a afirmat Trump. „Este cea mai mare scădere înregistrată vreodată.” Iranul „trage pe sfoară lumea” de 51 de ani, afirmă Trump În timp ce lăuda prețurile la benzină ușor mai scăzute, Trump a declarat că SUA doresc un „acord adevărat” cu Iranul, nu unul „fals”. „Ei vor să încheie un acord, dar nu vor unul care să fie acceptabil pentru mine”, a spus el. „De 51 de ani îi păcălesc pe oameni”, a spus președintele referindu-se la Iran. Trump: „Dacă aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi fost cu totul altă poveste” Președintele Trump a atribuit înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului faptului că el nu a figurat pe buletinul de vot. „Dacă aș fi fost pe buletinul de vot, ar fi fost cu totul altă poveste”, a spus Trump. „Dar nu am fost pe buletinul de vot, iar oamenii au considerat că nu am fost tratat corespunzător de către Partidul Republican, deoarece nu au reușit să promulge măsurile pe care mi le doream.” În perioada premergătoare alegerilor, Trump i-a îndemnat pe alegători să se prefacă că el se află pe buletinul de vot, amintește CBS News. Președintele afirmă că nu va permite companiilor americane să construiască centre de date în străinătate Președintele SUA a declarat că nu va permite companiilor americane să construiască centre de date în afara Statelor Unite - cel puțin, nu fără a fi supuse unor impozite foarte mari. „Nu vom permite companiilor noastre să construiască centre de date în afara țării noastre”, a spus el. „Nu vom permite ca asta să se întâmple.” Președintele a afirmat că SUA „au început să rămână în urmă” atunci când au permis companiilor americane să producă cipuri semiconductoare în afara țării. „Dacă vor face asta, le vom impune o taxă uriașă”, a spus el referindu-se la companiile americane care ar putea construi centre de date în străinătate. Declarațiile președintelui vin în contextul în care alegerile de la jumătatea mandatului au adus o evaluare a centrelor de date, care au devenit din ce în ce mai nepopulare în rândul alegătorilor. „Nu vom permite ca centrele de date să se mute în alte țări”, a spus el. „Pentru că China le va prelua pe toate.” Trump afirmă că el și Xi au convenit asupra unor „măsuri de protecție comune” în domeniul AI Președintele, care s-a opus cu fermitate restricțiilor interne privind inteligența artificială, a menționat că el și Xi au convenit asupra unor „măsuri de protecție comune” în ceea ce privește această tehnologie. „Președintele Xi și cu mine suntem de acord că vom stabili împreună niște măsuri de protecție comune, noi doi, pentru că, de fapt, nu există o a treia opțiune”, a spus el, referindu-se la cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (AI). El nu a oferit detalii cu privire la natura acestor măsuri de protecție. „Adică, suntem cu mult în frunte. Noi suntem pe primul loc, ei sunt pe locul al doilea, iar după ei nu mai este nimeni nici măcar pe aproape. Nu cred că va exista vreodată cineva. Dar oricine ar câștiga, SI câștigă. Țineți minte asta”, a adăugat el, referindu-se la „superinteligență”, termenul său preferat pentru această tehnologie. Ce spune despre discuțiile purtate în cadrul summitului ASEAN Trump a declarat că a avut „discuții extrem de constructive privind consolidarea parteneriatelor economice ale SUA, asigurând în același timp încheierea unor acorduri comerciale în valoare de peste 17 miliarde de dolari, care vor aduce beneficii miilor de lucrători americani”. Președintele a precizat că unul dintre acorduri prevede achiziționarea de către Philippine Airlines a 20 de avioane noi Boeing 787 Dreamliner echipate cu motoare General Electric. „Este un contract important care susține 47.000 de locuri de muncă americane. Vedeți, a existat un caz în care aceștia intenționau să se adreseze Europei, dar m-am întâlnit cu reprezentanții lor și acum cumpără de la noi. Foarte simplu, nu-i așa?”, a spus el. „Filipine și Malaezia au convenit să utilizeze tehnologia și serviciile americane pentru infrastructura lor de cloud, iar Filipine, după cum știți, cumpărau o mare parte din produsele agricole din alte țări, inclusiv din Brazilia, mult mai mult decât de la noi.” „Oamenii proști” îi critică relația cu Putin și Xi, spune Trump Trump a declarat că cei care îi critică relațiile cu Putin și Xi sunt „proști”, răspunzând astfel la criticile din partea ambelor partide pe care le-a primit săptămâna aceasta pentru că l-a numit pe Putin „prietenul” său. „Avem o relație foarte bună. Asta e un lucru pozitiv, apropo”, a declarat președintele unui reporter. „Oamenii proști - unii dintre ei chiar aici, în această sală - spun: «Oh, e groaznic. Se înțelege bine cu el». Mă înțeleg bine cu Rusia. Mă înțeleg bine cu China. Mă înțeleg bine cu o mulțime de oameni. Cu unii oameni nu mă înțeleg bine.” Trump afirmă că Putin și-a „exprimat clar” dorința de a pune capăt războiului cu Ucraina Trump a vorbit despre întâlnirea sa cu președintele Rusiei, spunând: „Am avut o întâlnire bilaterală cu președintele Putin al Rusiei, care și-a exprimat clar dorința de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin mijloace diplomatice.” El a adăugat: „Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim.” Președintele a dat apoi vina pe eșecul său de a fi reales în 2020 ca fiind factorul declanșator al războiului, care a început când Rusia a invadat Ucraina în 2022. „Și, sincer, dacă alegerile nu ar fi fost trucate, iar eu nu ar fi trebuit să aștept patru ani, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată. Putin a spus asta aseară”, a declarat Trump reporterilor. O idee pe care o repetă cu fiecare ocazie când vorbește despre conflictul din Ucraina. De repetat, Trump a repetat și regretul său că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși, susține el, a rezolvat opt războaie. Trump a afirmat că președintele rus Vladimir Putin i-a spus că nu ar fi lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022 dacă el ar fi fost președinte la momentul respectiv. „Războiul acela nu ar fi avut loc niciodată”, a spus domnul Trump, dacă nu ar fi pierdut alegerile în fața lui Joe Biden în 2020. „Putin a spus asta aseară. A spus: «Nu s-ar fi întâmplat niciodată».” „De fapt, l-am întrebat: «Ai fi intervenit dacă aș fi fost eu președinte?» El a răspuns: «Nu, nu s-ar fi întâmplat niciodată.»” Trump a afirmat că războiul nu s-a încheiat încă deoarece președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Vladimir Putin „nutresc o ură imensă reciprocă, iar asta nu este niciodată ușor”. „Este un nivel de ură pe care nu-l vezi prea des”, a spus el despre cei doi lideri. „Se apropie” de un acord comercial cu Mexicul, dar relațiile cu Canada au fost „dificile” de zeci de ani Trump a declarat că „se apropie de un acord” în domeniul comerțului, după ce s-a întâlnit cu președinta mexicană Claudia Sheinbaum cu ocazia summitului APEC. El a afirmat că SUA colaborează cu Mexicul pentru a combate cartelurile de trafic de droguri. Președintele a declarat că „ne apropiem de un acord” cu Mexicul în materie de comerț, dar i-a criticat dur pe oficialii canadieni în legătură cu negocierile comerciale. El a afirmat că a avut o întâlnire pozitivă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, „dar Canada ne-a jefuit de mulți, mulți ani, mulți, mulți ani, și e timpul să se oprească”. Președintele a spus că prim-ministrul canadian Mark Carney a fost „foarte amabil”, dar că încă nu este mulțumit. Președintele a afirmat că Canada „a fost o țară foarte dificilă pentru noi de 50 de ani, nu știu, din nu știu ce motiv. Se simt îndrăzneți. Și nu mai putem să-i lăsăm să se simtă așa, pentru că putem să ne jucăm propriile cărți.” „Ne străduim să ajungem la un acord echitabil, dar ei nu ne-au tratat niciodată în mod echitabil. Printre cei mai dificili interlocutori se numără reprezentanții Canadei. Și așa stau lucrurile de multă vreme”, a spus el. „Avem un deficit de aproximativ 80 de miliarde de dolari față de Canada. Le-am spus că, atunci când acest deficit va ajunge la zero, să vină la noi și să începem discuțiile.” Întâlnirea cu Putin și Xi a fost marcată de o „energie extraordinară” Trump a declarat că relația dintre el, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin este „fantastică”. Președintele a spus că nu știa că aceasta a fost prima întâlnire trilaterală a șefilor de stat din SUA, China și Rusia până când presa a relatat acest lucru. „Prima întâlnire trilaterală din istorie”, a spus el. „Nu am știut niciodată asta. Voi ați relatat despre asta. Și mi-am spus: «Dacă ei relatează despre asta, înseamnă că are sens».” „A fost o energie extraordinară, extraordinară”, a adăugat el. „Incredibil. Iar relația dintre noi trei este fantastică.” Ei au discutat despre „responsabilitatea” care decurge din faptul că sunt cele trei mari puteri nucleare ale lumii, a spus el.

Editor : M.C