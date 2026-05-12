Live TV

Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă

Data publicării:
Trump Hosts Israeli and Lebanese Envoys in the Oval Office
Instantaneu cu Trump, flancat de Vance și de Rubio. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump se gândește deja la viitoarele alegeri prezidențiale și a dezvăluit chiar care ar fi „echipa de vis” la care se gândește. Pentru el, vicepreşedintele său JD Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio ar constitui „echipa de vis” pentru Casa Albă, însă nu a indicat clar pe cine ar prefera dintre cei doi ca posibil succesor şi candidat la funcţia supremă, relatează dpa, preluată de Agepres.

Cu toate acestea, Donald Trump a dat de înţeles că laudele sale la adresa celor doi colaboratori ai săi nu înseamnă nicidecum: „Să ai sprijinul meu în orice circumstanţe!”.

Trump a făcut aceste remarci la un dineu în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, în cadrul ceremoniilor dedicate Săptămânii naţionale a poliţiei, invitându-şi oaspeţii să aplaude pe oricare dintre cei doi într-un concurs de popularitate improvizat.

Evocându-i pe potenţialii rivali democraţi, printre care fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatorul de California, Gavin Newsom, el a spus că sunt „o mulţime de frumuseţi acolo, JD”. „Vă invidiez pe voi şi pe ceilalţi, nu ştiu de ce!”, a exclamat Trump.

"Cine va fi? Va fi JD? Va fi altcineva? Nu ştiu", a adăugat şeful Casei Albe.

Invitându-şi oaspeţii să-şi exprime opinia, el a adăugat: „Bine, hai să începem, sunteţi gata? Cui îi place JD Vance? Cui îi place Marco Rubio?”

„Apropo, cred că fac o echipă de vis, dar astea sunt detalii minore. Şi asta nu înseamnă să ai sprijinul meu în orice circumstanţe”, a spus Donald Trump, remarcând în continuare: „Cred că sună a candidaţi la preşedinţie ş vicepreşedinţie”.

Conform Constituţiei SUA, Trump nu poate candida pentru un al treilea mandat, dar a sugerat în repetate rânduri că ar putea face acest lucru, deşi se pare că intenţia sa a fost mai degrabă aceea de a stârni o reacţie din partea criticilor săi.

În tabăra democrată, Kamala Harris a declarat din nou luna trecută că ia în considerare în mod serios o nouă candidatură la preşedinţie în 2028. În alegerile din 2024, ea l-a înlocuit pe preşedintele de la acea vreme, Joe Biden, în calitate de candidat al Partidului Democrat, după ce acesta se retrăsese din cursă, dar a pierdut în cele din urmă în faţa contracandidatului republican, Donald Trump. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Joe Biden
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Donald Trump
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump: „Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”
Elon Musk și Donald Trump
Donald Trump îi invită pe Elon Musk şi pe Tim Cook să îl însoţească în vizita sa în China
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald Trump intenționează să-i ceară ajutorul
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Nicușor Dan: Nu e vorba de o alegere între UE și SUA. Cu cât Europa...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat despre pericolul ca România să aibă graniță directă cu Rusia și susținerea Ucrainei
HARTĂ Meteorologii au actualizat codurile de ploi, vijelii și vreme rece. E vizată aproape toată țara
Ce este armistițiu aeroportuar. Ucraina cere ajutorul Uniunii Europene pentru a convinge Rusia să se ajungă la un acord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Luptă acerbă pentru salvarea de la retrogradare. Toate calculele înaintea ultimei etape din play-out-ul...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii...
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...