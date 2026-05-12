Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump se gândește deja la viitoarele alegeri prezidențiale și a dezvăluit chiar care ar fi „echipa de vis” la care se gândește. Pentru el, vicepreşedintele său JD Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio ar constitui „echipa de vis” pentru Casa Albă, însă nu a indicat clar pe cine ar prefera dintre cei doi ca posibil succesor şi candidat la funcţia supremă, relatează dpa, preluată de Agepres.



Cu toate acestea, Donald Trump a dat de înţeles că laudele sale la adresa celor doi colaboratori ai săi nu înseamnă nicidecum: „Să ai sprijinul meu în orice circumstanţe!”.



Trump a făcut aceste remarci la un dineu în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, în cadrul ceremoniilor dedicate Săptămânii naţionale a poliţiei, invitându-şi oaspeţii să aplaude pe oricare dintre cei doi într-un concurs de popularitate improvizat.



Evocându-i pe potenţialii rivali democraţi, printre care fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatorul de California, Gavin Newsom, el a spus că sunt „o mulţime de frumuseţi acolo, JD”. „Vă invidiez pe voi şi pe ceilalţi, nu ştiu de ce!”, a exclamat Trump.



"Cine va fi? Va fi JD? Va fi altcineva? Nu ştiu", a adăugat şeful Casei Albe.



Invitându-şi oaspeţii să-şi exprime opinia, el a adăugat: „Bine, hai să începem, sunteţi gata? Cui îi place JD Vance? Cui îi place Marco Rubio?”



„Apropo, cred că fac o echipă de vis, dar astea sunt detalii minore. Şi asta nu înseamnă să ai sprijinul meu în orice circumstanţe”, a spus Donald Trump, remarcând în continuare: „Cred că sună a candidaţi la preşedinţie ş vicepreşedinţie”.



Conform Constituţiei SUA, Trump nu poate candida pentru un al treilea mandat, dar a sugerat în repetate rânduri că ar putea face acest lucru, deşi se pare că intenţia sa a fost mai degrabă aceea de a stârni o reacţie din partea criticilor săi.



În tabăra democrată, Kamala Harris a declarat din nou luna trecută că ia în considerare în mod serios o nouă candidatură la preşedinţie în 2028. În alegerile din 2024, ea l-a înlocuit pe preşedintele de la acea vreme, Joe Biden, în calitate de candidat al Partidului Democrat, după ce acesta se retrăsese din cursă, dar a pierdut în cele din urmă în faţa contracandidatului republican, Donald Trump.

Editor : M.C