„Este vorba de o operațiune de salvare istorică”, a declarat președintele american Donald Trump în introducerea conferinței sale de presă de la Casa Albă, în care a detaliat operațiunile de salvare a doi militari americani în Iran. Președintele american afirmă că a organizat această conferință de presă pentru a „sărbători succesul uneia dintre cele mai complexe și incredibile operațiuni de salvare și căutare întreprinse vreodată”. „Am avut mult talent și chiar și noroc”, a adăugat el. Trump a spus însă că a doua operațiune de salvare a fost pusă în pericol de dezvăluirile din presă, pentru care cei care au publicat informații cu inconștiență ar putea face închisoare, dacă nu cooperează cu autoritățile.

Donald Trump salută o operațiune „care va rămâne în istorie” , ale cărei etape le-a reamintit.

Salvarea celor doi soldați a fost „o decizie riscantă, pentru că am fi putut ajunge la 100 de morți în loc de unul sau doi”, a spus Donald Trump.

„Cei doi membri ai echipajului avionului s-au simțit aruncați din avion”, povestește el. „Și am spus că armata americană va face tot ce este necesar pentru a-i aduce pe soldații noștri acasă. A fost o decizie riscantă, pentru că am fi putut ajunge la 100 de morți în loc de unul sau doi”, a spus el.

„În cadrul armatei americane, nu lăsăm niciun american în urmă”, a justificat el.

„Piloții și-au asumat riscuri incredibile”

Președintele a reamintit că peste „21 de avioane” au survolat zona în care se afla aviatorul „la altitudine foarte joasă”, fiind supuse unui foc intens, deoarece se aflau „la distanță de tragere”. „Piloții și-au asumat riscuri incredibile pentru a veni să-și salveze compatriotul”, a explicat el.

„Două elicoptere au permis recuperarea unuia dintre soldați”, a relatat el, bucurându-se că nimeni nu a fost rănit.

Pilotul american „a fost grav rănit” și se afla „sub amenințarea Gărzii Revoluției”, a amintit președintele american.

Donald Trump a subliniat că al doilea membru al echipajului, un „colonel foarte respectat”, a aterizat la o „distanță considerabilă față de celălalt pilot”. „A fost grav rănit, s-a trezit într-un loc unde era amenințat de Gărzile Revoluției, la mila autorităților locale”, explică el.

El a revenit asupra isprăvilor pilotului, care „a reușit să urce pe un teren montan” pentru a se ridica la altitudine și a evita să fie luat prizonier. „Era rănit, dar este extraordinar ce a făcut”, a lăudat el acțiunea, relatând că aviatorul „și-a pansat singur rănile” și a reușit să contacteze forțele americane pentru a le transmite locația sa grație „unui dispozitiv de comunicare foarte sofisticat”.

150 de avioane de toate tipurile și operațiuni de camuflaj

A doua operațiune de salvare a implicat „peste 150 de avioane de toate tipurile” și „operațiuni de camuflaj”, a declarat Donald Trump.

El a afirmat că, în cadrul acestei „operațiuni masive de salvare”, armata americană a desfășurat „155 de aparate, dintre care patru bombardiere, 64 de vânătoare, 48 de avioane de realimentare și 13 aparate de salvare”.

Ee au părăsit teritoriul împreună cu pilotul, care era blocat de aproape 48 de ore, fără să sufere nicio pierdere.„Suntem de departe cea mai puternică armată din lume”, se laudă el.

Președintele a revenit, de asemenea, asupra celor două avioane care ar fi trebuit să-l aducă pe aviator și pe salvatorii săi într-un loc sigur, dar care au rămas blocați pe o bază izolată din Iran.

„Era mult echipament în aceste avioane, dar nu merita să le recuperăm, să mai pierdem încă 4 ore [...] și voiam ca nimeni să nu poată pune mâna pe ele, ca nimeni să nu poată analiza echipamentele noastre”, a explicat el, înainte de a confirma informațiile din presă potrivit cărora aceste avioane au fost „distruse”.

Pentru Donald Trump, „întregul” Iran ar putea fi „distrus într-o singură noapte, chiar marți”

Deși și-a prelungit ultimatumul până marți seara pentru a determina Teheranul să încheie un acord, președintele Statelor Unite a declarat că Iranul „ar putea fi distrus în întregime într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar cea de mâine”.

Fără acest acord, Donald Trump a avertizat că armata americană va viza „centralele electrice și podurile” din Iran. „Deschideți naibii strâmtoarea aia, ticăloșilor, sau veți trăi în iad – O SĂ VEDEȚI!”, a avertizat el duminică pe Truth Social, rețeaua sa de socializare.

Trump afirmă că SUA au lovit peste 13.000 de ținte în Iran

„În ultimele 37 de zile, forțele armate americane au efectuat peste 10.000 de zboruri de luptă deasupra Iranului – un lucru fără precedent”, a declarat președintele SUA.

El a adăugat că avionul american F-15 doborât săptămâna trecută în Iran „a fost primul avion cu echipaj uman doborât de inamic în cadrul întregii operațiuni”.

Trump amenință presa după scurgerile de informații privind operațiunea de salvare a pilotului

Președintele și-a exprimat furia față de mass-media și față de un „informator” pentru că au dezvăluit vineri că pilotul avionului F-15E a fost salvat cu succes înainte ca al doilea membru al echipajului să fie pus în siguranță.

„Vom putea afla acest lucru, deoarece ne vom adresa mass-media care a publicat această informație și îi vom spune: «Este o chestiune de securitate națională, înapoiați-ne aceste informații sau veți ajunge la închisoare»”, a declarat Donald Trump, fără a preciza care mass-media erau vizate de această amenințare.

El afirmă că Iranul nu avea cunoștință de situația celui de-al doilea pilot înainte de publicarea raportului, ceea ce a făcut ca operațiunea de salvare a SUA să fie „mult mai dificilă”.

Trump a declarat că autoritățile americane vor cere companiei media care a publicat raportul să dezvăluie identitatea persoanei care a divulgat informațiile, sub amenințarea urmăririi penale.

„Căutăm cu mare insistență persoana care a divulgat informațiile”, a spus Trump. „Credem că vom reuși să o identificăm, deoarece ne vom adresa companiei media care a publicat raportul și îi vom spune: «Securitate națională – dezvăluiți identitatea sau mergeți la închisoare».”

„Succesul operațiunii nu este o întâmplare, ci rezultatul unui antrenament”, spune Hegseth

Succesul operațiunii „nu este o întâmplare”, ci „rezultatul unui antrenament” și al unei „superiorități tehnologice”, a apreciat secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Secretarul Apărării afirmă că forțele americane vor lansa astăzi mai multe atacuri asupra Iranului decât în orice altă zi de la începutul războiului, iar mâine se preconizează o escaladare și mai mare a conflictului.

„Astăzi va fi cel mai mare număr de lovituri aeriene de la prima zi a acestei operațiuni”, a spus Hegseth, repetând o afirmație pe care a făcut-o în repetate rânduri pe parcursul războiului.

„Mâine, chiar mai multe decât astăzi. Atunci Iranul va avea de ales”, a spus el, făcând aparent aluzie la ultimatumul lui Trump ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

„În ciuda condițiilor, soldații noștri i-au adus pe toți americanii acasă. Nu s-a pierdut nicio viață. Nu am lăsat pe nimeni în urmă. Și nu este vorba de noroc, ci de rezultatul antrenamentului și al superiorității tehnologice”, subliniază el.

Hegseth compară această operațiune de salvare cu cele trei zile sărbătorite de creștini, de Vinerea Mare până în Duminica Paștelui, pentru a aduce un omagiu acestei misiuni. „Doborât într-o vineri: Vinerea Mare. Ascuns într-o peșteră, într-o crevasă, pe tot parcursul zilei de sâmbătă”, a declarat Hegseth. „Și salvat duminică. Evacuat din Iran în timp ce răsărea soarele în Duminica Paștelui, un pilot renăscut. Toată lumea s-a întors teafără și nevătămată, o națiune în extaz. Dumnezeu este bun.”

John Ratcliffe, directorul CIA, salută „curajul politic” al lui Donald Trump

Donald Trump l-a invitat la tribună pe John Ratcliffe, directorul CIA, care a participat la localizarea pilotului cu ajutorul „resurselor umane” și al „tehnologiilor de ultimă generație”. Acesta din urmă a confirmat că CIA a desfășurat o campanie de dezinformare menită să convingă autoritățile iraniene că acesta fusese deja găsit. Ofițerul era „încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru CIA”, a explicat el.

Într-un discurs plin de laude, Ratcliffe a salutat „curajul celor care au dus la bun sfârșit această misiune, precum și leadershipul și determinarea președintelui care a dat ordinul”.

„Acest președinte vrea rezultate și asta face CIA”, a insistat el. „Domnule președinte, am avut onoarea să vă văd acționând cu curaj politic, în interesul superior al Statelor Unite în fiecare zi, și sunt recunoscător că această misiune, care a fost încununată de succes, poate oferi poporului american ocazia să vadă acest lucru”.

