Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace

Președintele american Donald Trump a recunoscut că unele dintre persoanele invitate în Consiliul pentru Pace sunt figuri controversate, dar le-a descris ca având o influență enormă și capabile să ducă la bun sfârșit o misiune. El a făcut aceste declarații la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, făcând referire la omologul său rus Vladimir Putin, relatează RBC Ukraine.

„Îi vrem pe toți”, a spus președintele SUA când a fost întrebat de ce Putin ar trebui invitat în Consiliul pentru Pace.

„Am invitat câteva persoane controversate, dar acestea sunt persoane care își duc la îndeplinire sarcinile. Sunt persoane care au o influență enormă”, a adăugat Trump.

Președintele SUA a subliniat, de asemenea, că acest Consiliul „va realiza multe dintre sarcinile pe care ar fi trebuit să le îndeplinească ONU”. În același timp, el a afirmat că parteneriatul cu ONU va continua, dar Consiliul Păcii va fi „special”.

Trump a precizat că Putin a acceptat invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, chiar dacă liderul de la Kremlin anunțase anterior că a ordonat Ministerului rus de Externe să studieze această invitație înainte de a putea oferi un răspuns oficial.

„Ministerul rus de Externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost transmise și să consulte partenerii noștri strategici în această privință”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni guvernamentale.

„Abia după aceea vom putea răspunde invitației care ne-a fost adresată”, a adăugat el, mulțumindu-i totuși lui Trump pentru inițiativă.

Putin a declarat, de asemenea, că Rusia ar putea plăti miliardul de dolari cerut drept „bilet de intrare” pentru un loc permanent din fondurile ruse înghețate în Statele Unite sub fosta administrație americană, ca urmare a războiului din Ucraina.

El a sugerat totodată că fondurile rusești rămase blocate în SUA ar putea fi utilizate pentru „reconstrucția teritoriilor afectate de ostilități, după încheierea unui acord de pace între Rusia și Ucraina”.

Ce este Consiliul Păcii al lui Trump

Trump a propus pentru prima dată Consiliul Păcii în septembrie anul trecut, când a anunţat planul său de a pune capăt războiului din Gaza. Ulterior, el a clarificat că atribuţiile Consiliului vor fi extinse dincolo de Gaza pentru a aborda şi alte conflicte din întreaga lume.

Preşedintele SUA va fi primul preşedinte al Consiliului, care va avea sarcina de a promova pacea în întreaga lume şi de a lucra pentru rezolvarea conflictelor, potrivit unei copii a proiectului de statut văzut de Reuters.

Statele membre vor avea un mandat limitat la trei ani, cu excepţia cazului în care plătesc câte 1 miliard de dolari pentru a finanţa activităţile Consiliului şi pentru a obţine statutul de membru permanent, se arată în statut.

Casa Albă i-a numit pe secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony Blair şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, ca membri ai consiliului executiv fondator al iniţiativei.

