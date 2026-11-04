Casa Albă a transmis miercuri un mesaj americanilor pe reţelele sociale, după înfrângerea dureroasă suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Cu legenda: „Vă mulţumim pentru atenţia acordată acestei chestiuni” - o frază pe care Donald Trump o foloseşte adesea în postările sale de pe Truth Social - Casa Albă a distribuit o imagine cu un Donald Trump încruntat şi hotărât care stă în picioare la biroul său. Pe imagine scrie „Mesaj de interes public: Trump este în continuare preşedintele vostru”.

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Aceasta face ecou mesajului transmis mai devreme miercuri dimineaţă de către directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care a declarat: „Donald J. Trump este preşedintele Statelor Unite. Încă preşedintele vostru!”

Trump s-a exprimat după înfrângere, recunoscând că a fost „puţin surprins” de rezultat. Însă mulţi dintre membrii echipei sale de vârf au păstrat tăcerea până în prezent.

De asemenea, după ce declarase în media că democraţii au făcut „o treabă bună” şi are de gând să colaboreze cu ei în chestiuni precum imigraţia, el a postat pe Truth Social imaginea cu o şapcă roşie pe care scrie „Veto”.

Înainte de alegeri el avertizase că va deveni „Domnul Veto” dacă nu va avea un Congres favorabil, aluzie la faptul că are puterea de a bloca legile promovate de Congres. Însă marţi seara, într-un interviu, Trump dădea asigurări că nu va face abuz de această prerogativă.

Editor : C.L.B.