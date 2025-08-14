Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face”

Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care preşedintele american nu exclude totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec, relatează agenţiile AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, şi vom afla asta” la întâlnirea de vineri, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio.

„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin şi Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locaţii, una dintre ele fiind tot Alaska, unde preşedintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.

„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deşi Zelenski susţine insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. "Nu vreau să folosesc termenul "împărţirea lucrurilor", dar, într-un anumit fel, nu este un termen greşit. Vor exista schimburi în ce priveşte frontierele, teritoriile", a explicat preşedintele american.

Totuşi, el a estimat o probabilitate "de 25%" ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea oraşului Anchorage să se încheie cu un eşec, caz în care, a spus el, îşi va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean.

"În funcţie de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona preşedintelui Zelenski şi îl voi anunţa dacă se pot întâlni", a concluzionat preşedintele SUA.

Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu "consecinţe foarte grave" dacă nu acceptă să încheie războiului, el ameninţând-o anterior cu noi sancţiuni directe şi cu sancţiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

În acest timp, la Moscova, preşedinţia rusă a transmis că Putin şi Trump vor aborda la summitul din Alaska "chestiunile cele mai complexe", războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.

Dar preşedintele rus "va explica acordurile şi înţelegerile convenite" la o conferinţă de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Preşedintele american nu a confirmat însă această conferinţă de presă comună, dând de înţeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfăşura întâlnirea cu Putin.

