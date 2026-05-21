Video Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la războiul cu Iranul, spune Marco Rubio

Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Secretarul de Stat american, Marco Rubio.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio,  a menționat refuzul Spaniei de a permite administrației Trump să utilizeze bazele sale militare în cazul unui război între SUA și Israel împotriva Iranului, ca parte a frustrării crescânde a Washingtonului față de Alianța NATO, scrie Al Jazeera.

„Știu de ce NATO este bun pentru Europa, dar de ce este NATO bun pentru America? Pentru că ne oferă baze în regiune care ne permit să ne proiectăm puterea în cazul unei situații de urgență în Orientul Mijlociu sau în altă parte”, a declarat Marco Rubio reporterilor.

„Deci, dacă acesta este motivul principal pentru care faci parte din NATO și apoi ai țări precum Spania care ne refuză utilizarea acestor baze, atunci de ce mai faci parte din NATO? Este o întrebare foarte justă”, a explicat Rubio.

El a adăugat că președintele SUA a fost „foarte dezamăgit” de modul în care țările NATO au răspuns efortului de război al SUA.

Secretarul de Stat al SUA spune că oficialii pakistanezi se vor deplasa joi la Teheran. „Sperăm că acest lucru va face ca lucrurile să avanseze”, a declarat el reporterilor cu privire la discuțiile privind ajungerea la un acord referitor la conflictul din Iran.

„Preferința președintelui este să încheie un acord bun, aceasta este preferința lui. A fost întotdeauna preferința lui. Dacă putem încheia un acord bun, ar fi minunat”, a spus Rubio.

„Dar dacă nu putem încheia un acord bun, președintele a fost clar – are alte opțiuni. Nu voi intra în detalii despre care sunt acestea, dar toată lumea știe care sunt.”

El a adăugat: „Există câteva semne bune, dar… nu vreau să fiu nici prea optimist, așa că să vedem ce se va întâmpla în următoarele câteva zile.”

