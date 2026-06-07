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Trump exclude retragerea trupelor americane din Iran fără un acord de pace: „Nu consider că sunt în vreun pericol”

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President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Donald Trump. Foto: Getty Images
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„Foarte aproape de un acord”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu pentru NBC, că nu intenţionează să retragă cei aproximativ 50.000 de militari desfăşuraţi pentru războiul împotriva Iranului până când nu se va ajunge la o soluţionare definitivă a acestui conflict, relatează duminică agenţiile Reuters şi EFE.

În cadrul interviului, preşedintele american a respins ideea că militarii americani dislocaţi în zonă pentru operaţiunile împotriva Iranului ar fi în pericol. „Nu consider că sunt în vreun pericol. Avem cea mai bună apărare şi cel mai bun atac care s-au văzut vreodată”, a spus Trump.

În opinia sa, o eventuală retragere, chiar şi parţială, a acestui contingent ar fi o decizie „necugetată”, întrucât Statele Unite ar putea fi nevoite să folosească aceste trupe dacă în cele din urmă eşuează negocierile cu Iranul, scrie Agerpres. 

Până în prezent, numărul oficial al victimelor din rândul trupelor americane se ridică la 13 militari americani ucişi în incidente legate direct de ostilităţile lansate de SUA şi Israel pe 28 februarie şi întrerupte din 8 aprilie de un armistiţiu.

„Am pierdut 13 oameni acolo şi este mult”, a recunoscut Trump. Totuşi, el a adăugat că, „dacă privim la (războiul care a avut loc în) Vietnam, unde au murit sute de mii de oameni, sau la oricare dintre ultimele şapte sau opt războaie (...), am pierdut 13. Este mai puţin decât oricine şi-ar fi imaginat”.

Pe de altă parte, Trump a insistat că nu va dezgheţa active iraniene şi nici nu va ridica sancţiuni impuse Iranului înainte de a se ajunge la un acord de pace. „Da. Dacă (iranienii) se comportă bine, dacă fac o treabă bună, începem să discutăm. Da”, a indicat el.

„Foarte aproape de un acord”

Negociatorii iranieni încearcă, în cadrul discuţiilor de pace cu SUA, să deblocheze active îngheţate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, iar oficiali de la Teheran afirmă că aceasta este una din condiţiile puse de Iran pentru a încheia un acord.

În acelaşi interviu Trump a mai spus că nu cere ca Libanul să facă parte dintr-un astfel de acord - care este o altă condiţie pusă de Iran - şi a cerut Israelului să se limiteze la lovituri „chirurgicale” în Liban împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah.

El a susţinut din nou că SUA şi Iranul sunt „foarte aproape de un acord”. Dar dacă un acord nu va fi în cele din urmă încheiat, a ameninţat el în continuare, „îi voi trimite în infern”.

Trump a reafirmat că ar fi dispus să discute cu noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, pe care l-a descris drept „mai tânăr, mai raţional”.

Preşedintele american a sugerat o întâlnire cu acesta într-un interviu publicat joi, în urma căruia ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a descris drept nerealistă posibilitatea unei astfel de întâlniri.

Grav rănit după un bombardament israelian ţintit asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit ayatollah, pe 8 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise. El i-a luat locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în acel atac israelian.

Negocierile dintre Iran şi SUA se desfăşoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare.

Acestea sunt condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord care să încheie războiul declanşat de aceste două ţări împotriva Iranului.

Editor : C.L.B.

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