Trump face o „gafă interesantă” în privința regelui Charles. Declarația președintelui SUA care a stârnit nemulțumiri

Regele Charles, alături de Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Donald Trump l-a implicat din nou, miercuri, pe regele Charles în politica războiului cu Iranul, susţinând că acesta „probabil ar fi ajutat” SUA în cadrul operaţiunii militare, relatează Sky News.

La doar o zi după ce Donald Trump a declarat că regele Marii Britanii este de acord cu el în privinţa Iranului, preşedintele american s-a pronunţat din nou asupra a ceea ce el susţine că este poziţia monarhului. De data aceasta, el a afirmat că regele Charles „probabil ar fi ajutat” americanii în război, o aluzie critică la premierul britanic Keir Starmer, care a fost reticent în această privinţă.

În timpul unei declaraţii făcute în Biroul Oval cu privire la vizita de stat regală, preşedintele SUA a fost întrebat despre discursul pe care regele Charles l-a ţinut marţi în faţa Congresului, care conţinea câteva aluzii nu tocmai subtile la adresa SUA şi o avertizare cu privire la puterea executivă.

Trump a repetat că a fost „foarte dezamăgit” de NATO după ce SUA „le-au cerut să ia măsuri în legătură cu Ucraina şi Iranul”, potrivit News.ro.

El a continuat: „Regele este fantastic. Am petrecut mult timp împreună. Am discutat mult. Am vorbit şi despre acest lucru. Îşi iubeşte ţara şi este un rege minunat. Şi este un prieten minunat. Cred că dacă ar fi făcut asta, dacă ar fi depins de el, probabil ne-ar fi ajutat cu Iranul”, a afirmat Trump în condiţiile în care discuţiile cu regele – care nu se implică în politică – sunt de obicei păstrate private, notează Sky News.

În timpul unui discurs rostit la dineul de stat de la Casa Albă de marţi seară, Trump a spus: Charles „este de acord cu mine, chiar mai mult decât eu însumi” că Iranul nu ar trebui să aibă niciodată o armă nucleară.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat cu privire la această chestiune: „Regele este, în mod firesc, conştient de poziţia de lungă durată şi binecunoscută a guvernului său privind prevenirea proliferării nucleare”.

O gafă „interesantă”

Ar fi putut fi un moment dezastruos pentru regele Charles să efectueze o vizită la Casa Albă, din mai multe motive. Donald Trump nu este mulţumit de faptul că Marea Britanie, în viziunea sa, nu şi-a îndeplinit îndatoririle de aliat şi nu a permis Statelor Unite să atace Iranul de pe bazele britanice.

Fratele regelui a fost arestat recent sub suspiciunea de infracţiuni legate de dosarele Epstein, despre care Trump vrea cu disperare să pretindă că nu îl includ şi pe el. Apoi a fost tentativa de asasinat extrem de recentă asupra persoanei pe care regele urma să o întâlnească. Dar regele a plecat totuşi în America şi, per ansamblu, nu s-a întâmplat nimic notabil, comentează publicaţia Slate.

Charles şi soţia sa, Camilla, au luat ceaiul de după-amiază cu familia Trump, iar Trump a ţinut un discurs în faţa Casei Albe despre cât de grozavă este Marea Britanie şi ce prietenie „preţioasă” leagă cele două naţiuni. Charles a ţinut propriul discurs în faţa Congresului, care pare să fi fost bine primit, cu glume autoironice despre faptul că nu se află acolo pentru a rediscuta Revoluţia Americană şi toate celelalte. Nu a spus nimic controversat, în stilul consacrat al discursurilor monarhice.

Presa salută vizita ca fiind un succes, o mişcare diplomatică bine executată din partea monarhului, care ar putea contribui la aplanarea tensiunilor după ce interacţiunile recente dintre Trump şi prim-ministrul Keir Starmer au fost, în cel mai bun caz, tensionate. Lui Trump îi plac fastul şi pare să fie fascinat de membrii familiei regale de fiecare dată când are ocazia să-i întâlnească.

Trump a comis, totuşi, o gafă interesantă care a stârnit mari ridicări de sprâncene, notează Slate. În mod evident, organizatorii vizitei de săptămâna aceasta au ţinut să păstreze o mare parte din timpul petrecut de Trump şi rege împreună departe de microfoane şi de ochii lumii.

Toate întâlnirile dintre cei doi au avut loc în afara camerelor de filmat. Preşedintele are un talent pentru improvizaţie. Ar fi putut spune o mulţime de lucruri jenante care l-ar fi pus pe rege într-o poziţie nepotrivită pentru un monarh. Aşadar, Trump a purtat în mare parte discuţii private cu Charles pe parcursul vizitei regelui, explică Slate.

Există însă o convenţie conform căreia conversaţiile private cu monarhul nu trebuie repetate în altă parte. Or, la dineul de stat de marţi seara, Trump a relatat că, în timpul unei întâlniri private avute mai devreme în acea zi, regele a afirmat că Iranul nu ar trebui să dezvolte arme nucleare.

Tradiţia ca ceea ce spune regele în privat nu trebuie dezvăluit este o parte esenţială a menţinerii neutralităţii monarhului. Regele nu ar trebui să se implice în politică, pentru că nu este treaba lui.

Această greşeală a stârnit ceva nemulţumiri, dar opinia generală în mass-media este că ar fi putut fi mult mai rău. Conţinutul propriu-zis a ceea ce se presupune că a spus Charles nu este controversat în sine. Este şi poziţia oficială a guvernului britanic că Iranul ar trebui împiedicat să dezvolte arme nucleare.

„Dar dacă aş fi în locul lui Charles, m-aş întreba cu îngrijorare dacă Trump ar fi dispus să declare că „regele este de acord cu mine” şi în privinţa altor chestiuni mai delicate, pe măsură ce disperarea sa de a câştiga războiul din Orientul Mijlociu creşte”, conchide autorul comentariului din Slate.

Editor : C.L.B.

