Trump face o nouă numire din cercul său de apropiați. Cine este Karoline Leavitt, viitoarea purtătoare de cuvânt a Casei Albe

Preşedintele ales al SUA Donald Trump a anunţat vineri că a ales-o pe Karoline Leavitt, în vârstă de 27 de ani, să devină purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Numirea acestei tinere purtătoare de cuvânt, care va fi chipul zilnic al administraţiei Trump din 20 ianuarie, are loc la sfârşitul unei săptămâni în care politicianul republican câştigător al scrutinului prezidenţial şi-a numit colaboratorii loiali cei mai apropiaţi în funcţii cheie în viitorul său executiv.

„Karoline este inteligentă, puternică şi s-a dovedit a fi un comunicator foarte eficient”, a spus Donald Trump într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Această poziţie strategică presupune să răspundă aproape zilnic la întrebări din partea presei în faţa camerelor. Karine Jean-Pierre (50 de ani), actuala deţinătoare a funcţiei în cadrul administraţiei Biden, ocupă acest post din mai 2022.

Karoline Leavitt „a făcut o treabă fenomenală ca purtător de cuvânt naţional în timpul campaniei mele istorice şi sunt încântat să anunţ că va fi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe”, a adăugat Donald Trump, asigurând că ea „va excela în faţa pupitrului şi ne va ajuta să transmitem mesajul nostru poporului american, astfel încât America să poată deveni din nou o naţiune măreaţă”.

Ea va lucra sub conducerea lui Steven Cheung, director de comunicare pentru campanie, care va prelua acelaşi titlu la Casa Albă.

Karoline Leavitt a lucrat anterior în Congres ca responsabilă cu comunicarea pentru Elise Stefanik, o reprezentantă în vârstă de 40 de ani din statul New York, numită recent de Donald Trump în funcţia de ambasador al SUA la ONU.

De asemenea, ea a făcut campanie personală, în 2022, pentru a fi aleasă în Camera Reprezentanţilor ca reprezentant al statului New Hampshire, dar a suferit o înfrângere.

„Nu am crescut într-o familie politică. La fel ca majoritatea americanilor, am crescut într-o familie de antreprenori din clasa de mijloc aici, în statul meu natal, New Hampshire. M-am apucat de politică în facultate”, a declarat ea vineri într-un podcast Fox News.

În acest podcast ea a povestit că a ajutat o echipă de la acest canal popular în rândul conservatorilor la universitatea ei din Saint Anselm, în perioada studenţiei, în timpul primarelor republicane din 2016, fiind „unul dintre puţinii conservatori din campus”.

„Atunci am decis ce vreau să fac cu cariera mea”, a spus ea.

În timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a lucrat cu mai mulţi purtători de cuvânt, printre care Sarah Huckabee Sanders, Kayleigh McEnany şi Sean Spicer.

