Trump glumeşte că SUA vor prelua Cuba în drumul de întoarcere din războiul din Iran: „Vor spune: Vă mulţumim foarte mult, ne predăm”

Preşedintele SUA Donald Trump a glumit vineri despre posibilitatea ca Statele Unite să preia imediat Cuba, sugerând că forţele militare ar putea acţiona asupra ţării în drumul de întoarcere din războiul din Iran, relatează CNN și News.ro.

„Şi el provine iniţial dintr-un loc numit Cuba, pe care îl vom prelua aproape imediat”, a spus Trump, în timp ce făcea referire la un prieten din public.

Trump a sugerat apoi că orice acţiune împotriva Cubei ar urma rapid după încheierea operaţiunilor din Orientul Mijlociu.

„O să terminăm mai întâi una, îmi place să duc lucrurile la bun sfârşit", a spus Trump, referindu-se la războiul din Iran.

„În drum înapoi din Iran, vom avea una dintre marile noastre - poate portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume. Îl vom aduce acolo, va opri la vreo 100 de metri de ţărm, iar ei vor spune: Vă mulţumim foarte mult, ne predăm”, a spus el despre liderii cubanezi.

În timp ce făcea aceste declaraţii, Trump părea să zâmbească ironic, iar publicul a râs. Comentariile preşedintelui vin după ce, mai devreme în aceeaşi zi, a semnat un ordin executiv care extinde sancţiunile SUA vizând guvernul cubanez şi entităţile afiliate.

Declarațiile vin după ce președintele american a anunţat, vineri, o înăsprire a sancţiunilor împotriva Cubei, unde a fost organizată o paradă cu ocazia zilei de 1 Mai pentru a „apăra patria” şi a denunţa ameninţările cu o agresiune militară americană.

