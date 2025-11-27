Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil”

Preşedintele american Donald Trump l-a sfătuit pe premierul japonez Sanae Takaichi să nu provoace China pe tema suveranităţii Taiwanului, a relatat joi Wall Street Journal, în urma unei dispute diplomatice dintre Tokyo şi Beijing.

Relaţiile dintre cele mai mari două economii din Asia au devenit tensionate după ce noua şefă naţionalistă a guvernului japonez a sugerat la începutul lunii noiembrie că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra insulei, pe care China o consideră parte a teritoriului său.

În timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, luni, liderul chinez Xi Jinping a subliniat această problemă sensibilă, afirmând că revenirea Taiwanului la China este o parte integrantă a „ordinii internaţionale postbelice”, conform Ministerului de Externe chinez.

La scurt timp după aceea, „Trump a aranjat o convorbire cu Takaichi şi a sfătuit-o să nu provoace Beijingul pe tema suveranităţii insulei”, a relatat Wall Street Journal, citând, fără a-i numi, oficiali japonezi şi un oficial american informat despre discuţie.

„Sfatul lui Trump a fost subtil şi nu a împins-o să-şi retragă declaraţiile”, a adăugat ziarul.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al biroului lui Sanae Takaichi a refuzat să comenteze aceste informaţii, notează Agerpres.

În relatarea despre apel, prim-ministrul japonez a declarat pur şi simplu că ea şi Donald Trump au discutat despre conversaţia cu Xi Jinping, precum şi despre relaţiile dintre cei doi aliaţi.

„Preşedintele Trump a spus că suntem prieteni foarte apropiaţi şi s-a oferit să mă sune oricând”, a afirmat ea.

Însă, conform WSJ, „oficialii japonezi au considerat mesajul îngrijorător”.

„Preşedintele (american) nu a dorit ca fricţiunile legate de Taiwan să pună în pericol destinderea la care s-a ajuns luna trecută cu Xi, care include promisiunea Chinei de a cumpăra mai multe produse agricole americane pentru a sprijini fermierii puternic afectaţi de războiul comercial” lansat de liderul american, precizează publicaţia.

În urma remarcilor lui Sanae Takaichi, China l-a convocat pe ambasadorul japonez şi şi-a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în Japonia.

Lansarea mai multor filme japoneze în China a fost, de asemenea, amânată, conform presei de stat chineze.

Editor : C.L.B.