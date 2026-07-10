Trump i-a demis pe ultimii membri ai Comisiei pentru Asistență Electorală din SUA. Îngrijorări cu privire la corectitudinea alegerilor

Președintele SUA, Donald Trump, a demis joi ultimii trei membri ai Comisiei de Asistență Electorală, comisia federală independentă care oferă sprijin funcționarilor responsabili cu administrarea alegerilor la nivel național, a confirmat Casa Albă, relatează Reuters.

Cei trei, rămași din comisia bipartidică formată din patru membri, au fost îndepărtați joi din comisie în moduri diferite. Singurul membru numit de republicani și-a dat demisia, iar ceilalți doi membri numiți de democrați au fost concediați printr-un e-mail trimis de Biroul Prezidențial pentru Personal al Casei Albe, potrivit unei persoane la curent cu decizia și a altor două persoane informate cu privire la concedieri.

Concedierile vin în urma recentei decizii a Curții Supreme, care i-a acordat președintelui mai multă putere de a concedia membri ai agențiilor independente, precum și a presiunilor exercitate de Trump pentru o mai mare intervenție federală în procesele de votare — care, în mod tradițional, țin de competența statelor —, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

„În numele președintelui Donald J. Trump, vă scriu pentru a vă informa că funcția dumneavoastră de membru al Comisiei de Asistență Electorală este încetată, cu efect imediat. Vă mulțumim pentru serviciile prestate”, se menționa în e-mailul de demitere, consultat de Reuters.

Casa Albă a confirmat demiterile.

„Președintele, în calitate de șef al puterii executive, își rezervă dreptul de a demite persoanele care nu sunt pe deplin aliniate cu sarcina importantă de a asigura integritatea alegerilor din America și de a garanta că fiecare vot legal este numărat”, a declarat un oficial al Casei Albe într-un comunicat, citând decizia Curții Supreme ca precedent.

Oficialul a adăugat că administrația Trump „a colaborat cu toate agențiile și partenerii locali pentru a proteja alegerile împotriva fraudei și abuzurilor și a investit într-o infrastructură solidă pentru a susține această misiune, în special în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului”.

Comisia de Asistență Electorală funcționează ca un „centru național de schimb de informații privind administrarea alegerilor”, acreditează laboratoarele de testare și certifică sistemele de vot și gestionează formularul național de înregistrare a alegătorilor prin poștă, elaborat în temeiul Legii naționale privind înregistrarea alegătorilor din 1993, potrivit site-ului web al comisiei.

Viitorul comisiei, incert

Concedierile vin în urma demersurilor întreprinse de Trump și de înalți oficiali ai administrației pentru a modifica cerințele privind votul prin poștă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, precum și a anchetelor privind rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, pe care Trump le-a pierdut în fața democratului Joe Biden.

În al doilea mandat al său, Trump a afirmat în repetate rânduri, fără dovezi, că alegerile din 2020 au fost trucate.

Comisia electorală a fost înființată de Congres în 2002 prin Legea „Help America Vote”. Cei patru membri sunt numiți de președinte, trebuie să fie împărțiți în mod egal – doi democrați și doi republicani – și, în final, trebuie confirmați de Senatul SUA.

Cei trei rămași, care au fost forțați să demisioneze, Thomas Hicks, Benjamin Hovland și Christy McCormick, au fost toți confirmați în unanimitate de Senat.

Legea din 2002 prevede că președintele poate numi înlocuitori în cadrul comisiei, dar nu este clar cum va proceda Trump în privința comisiei.

Editor : M.C