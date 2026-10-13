Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. „Nu suntem mulțumiți de ea”

Schimbare de optică la Casa Albă, după numeroasele dezvăluiri ale presei. Președintele Donald Trump ia acum în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre care Wall Street Journal a scris, printre altele, că ar fi declarat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea Guvernului României, condus de Ilie Bolojan, şi că americanii au capacitatea de a provoca şi căderea altor cabinete.

„Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)”, a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia, relatează CNBC, preluat de News.ro.

Un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru AP că Trump şi secretarul de Stat Marco Rubio sunt „de-a dreptul înfuriaţi” de comportamentul lui Guilfoyle şi vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea federală de luni (Columbus Day - n.r.).

Declaraţiile lui Trump făcute luni la Casa Albă au venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte şi după ce a devenit ambasadoare. Trump a fost întrebat luni de un jurnalist dacă ia în calcul demiterea lui Guilfoyle.

Guilfoyle a fost anterior logodită cu fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump Jr. După ce cuplul s-a despărţit, preşedintele a numit-o pe fosta personalitate de la Fox News în funcţia de ambasador. Ea a fost anterior procuroare în California şi a fost căsătorită cu actualul guvernator, democratul Gavin Newsom, considerat unul dintre favoriţii partidului său pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2028.

Ziarul The Wall Street Journal a publicat pe 25 septembrie un articol intitulat „Omul misterios care o urmează pe Kimberly Guilfoyle în timp ce aceasta promovează acorduri în toată Europa”.

Articolul descria în detaliu eforturile lui Guilfoyle de a convinge aliaţii SUA din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari. Articolul menţiona că Guilfoyle le-a spus persoanelor vizate de demersurile sale că „ar trebui să colaboreze cu o firmă de construcţii greacă numită Aktor Group, nou venită şi în industria gazelor, care s-a asociat cu o companie energetică greacă susţinută de stat pentru a importa gaze naturale lichefiate din SUA”.

Articolul descria în detaliu modul în care Guilfoyle a călătorit frecvent împreună cu un lobby-ist al Aktor, pe nume Christos Marafatsos, care „o însoţea la întâlniri la reşedinţa sa de ambasador şi cu oficiali guvernamentali din ţările din regiune - o mişcare extrem de neobişnuită pentru un simplu cetăţean”.

În 7 octombrie, The Wall Street Journal a publicat un articol în care se detaliază modul în care Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator al lui Trump, pe nume Eric Deters, în iulie 2025, să plătească 100.000 de dolari pentru ceea ce ea a spus că era o factură pentru o sumă datorată American Express. Se întâmpla chiar înainte de viitoarea sa audiere de confirmare în Senat pentru funcţia de ambasador. Un avocat al lui Guilfoyle a declarat ziarului că Deters îi datora o sumă pentru „deplasarea la şi susţinerea” evenimentelor la care fusese angajată să ţină discursuri.

Editor : M.C