Live TV

Trump ia în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. „Nu suntem mulțumiți de ea”

Data publicării:
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Kimberly Guilfoyle. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Schimbare de optică la Casa Albă, după numeroasele dezvăluiri ale presei. Președintele Donald Trump ia acum în calcul demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre care Wall Street Journal a scris, printre altele, că ar fi declarat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea Guvernului României, condus de Ilie Bolojan, şi că americanii au capacitatea de a provoca şi căderea altor cabinete.

„Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)”, a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia, relatează CNBC, preluat de News.ro.

Un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru AP că Trump şi secretarul de Stat Marco Rubio sunt „de-a dreptul înfuriaţi” de comportamentul lui Guilfoyle şi vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea federală de luni (Columbus Day - n.r.).

Declaraţiile lui Trump făcute luni la Casa Albă au venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte şi după ce a devenit ambasadoare. Trump a fost întrebat luni de un jurnalist dacă ia în calcul demiterea lui Guilfoyle.

Guilfoyle a fost anterior logodită cu fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump Jr. După ce cuplul s-a despărţit, preşedintele a numit-o pe fosta personalitate de la Fox News în funcţia de ambasador. Ea a fost anterior procuroare în California şi a fost căsătorită cu actualul guvernator, democratul Gavin Newsom, considerat unul dintre favoriţii partidului său pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 2028.

Ziarul The Wall Street Journal a publicat pe 25 septembrie un articol intitulat „Omul misterios care o urmează pe Kimberly Guilfoyle în timp ce aceasta promovează acorduri în toată Europa”.

Articolul descria în detaliu eforturile lui Guilfoyle de a convinge aliaţii SUA din Europa de Est să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari. Articolul menţiona că Guilfoyle le-a spus persoanelor vizate de demersurile sale că „ar trebui să colaboreze cu o firmă de construcţii greacă numită Aktor Group, nou venită şi în industria gazelor, care s-a asociat cu o companie energetică greacă susţinută de stat pentru a importa gaze naturale lichefiate din SUA”.

Articolul descria în detaliu modul în care Guilfoyle a călătorit frecvent împreună cu un lobby-ist al Aktor, pe nume Christos Marafatsos, care „o însoţea la întâlniri la reşedinţa sa de ambasador şi cu oficiali guvernamentali din ţările din regiune - o mişcare extrem de neobişnuită pentru un simplu cetăţean”.

În 7 octombrie, The Wall Street Journal a publicat un articol în care se detaliază modul în care Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator al lui Trump, pe nume Eric Deters, în iulie 2025, să plătească 100.000 de dolari pentru ceea ce ea a spus că era o factură pentru o sumă datorată American Express. Se întâmpla chiar înainte de viitoarea sa audiere de confirmare în Senat pentru funcţia de ambasador. Un avocat al lui Guilfoyle a declarat ziarului că Deters îi datora o sumă pentru „deplasarea la şi susţinerea” evenimentelor la care fusese angajată să ţină discursuri.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
3
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
rares-bogdan-inquam-george-calin
4
Rareș Bogdan: Noi suntem 25 de liberali gata să votăm Guvernul Luca Niculescu și e...
donald-trump-profimedia-2
5
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific (sau Atlantic) „Oceanul Trump” sau...
"Totul a fost o mizerie!" Acordul Trump - Putin a fost demontat, după doar 3 zile
Digi Sport
"Totul a fost o mizerie!" Acordul Trump - Putin a fost demontat, după doar 3 zile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prim-ministrul Ilie Bolojan și Bogdan Ivan, fostul ministrul al Energiei. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Ivan nu vede reformele lui Bolojan, dincolo de a da afară 2 şoferi de buldoexcavatoare pe la nişte primării şi 3 ospătari de la Guvern
trump si putin dau mana pe covorul pe covorul riosu la aeroport
SUA speră că acordul privind motorina va „înmuia” poziția Rusiei pe tema negocierilor de pace cu Ucraina. Putin încă vrea Donbasul
luca niculescu
Luca Niculescu ia în calcul un „guvern hibrid”. „Să existe un acord între partide că nu se lansează în excese în Parlament”
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu insistă. Mesaj pentru Ilie Bolojan: „Vă cerem să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil”
Trump Xi
Cum pot SUA și China să evite un conflict militar. Soluția propusă pentru reducerea rivalității dintre cele două puteri
Recomandările redacţiei
Dmitro Kuleba
Fostul ministru ucrainean de Externe: „Rusia nu are nevoie de 400.000...
Dassault Rafale fighter jets are seen during annual air force demonstrations at Base aerienne 105 d'Evreux-Fauville
Până nu demult secrete, simulările franceze de atacuri nucleare îi...
Cost explosion in the Euro zone - prices go through the roof
România, pe primul loc în UE la scumpirea chiriilor: 43,5% într-un...
Talibans Celebrate Take Over’s 3rd Anniversary - Kabul
Europa rupe un tabu: întâlniri secrete cu regimul taliban pentru...
Ultimele știri
VIDEO Un bărbat a fost aruncat dintr-un montagne russe în SUA, sub privirile soției lui
Ce semnificație are sărbătoarea din 13 octombrie pentru credincioși. Povestea evenimentului care a marcat ortodoxia românească
România, lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Avertismentul lui Cristian Păun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Culisele rupturii de la FCSB Mihai Stoica – Gigi Mustață. De ce Meme a insistat la liderul Peluzei Nord să-l...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Daniel Șendre intervine în disputa momentului: “Bunica lui Mircea Bravo a băgat FCSB – CSA Steaua în...
Adevărul
Olguța Vasilescu, despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Putem să-l dăm jos peste șase luni”. Ce s-a...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică...
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani
Newsweek
Cum a ajuns pensia specială a magistraților 25.400 lei, cât 9 pensii medii? Sau cât 25 pensii de invaliditate
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India