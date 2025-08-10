Întâlnirea dintre Putin și Trump care ar putea decide soarta Ucrainei s-ar putea transforma într-o trilaterală. Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august, relatează Sky News. Dezvăluirea vine după ce Zelenski și aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au anunțat că nu se poate decide soarta Ucrainei fără reprezentanți ai Kievului.

Un înalt oficial american și alte trei persoane informate cu privire la discuțiile interne au declarat pentru NBC News că administrația Trump ia în considerare invitarea președintelui ucrainean la summitul cu Putin.

„Se discută acest lucru”, a declarat una dintre surse.

Vizita lui Zelenski nu a fost încă confirmată și că nu este clar dacă liderul ucrainean va fi prezent în Alaska, au mai declarat sursele.

Cu toate acestea, un înalt oficial al administrației a declarat că acest lucru este „absolut” posibil.

„Toată lumea speră foarte mult că acest lucru se va întâmpla”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Zelenski, un înalt oficial al Casei Albe a declarat: „Președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

Vineri, înainte de confirmarea summitului, Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului.

Președintele SUA a sugerat că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, idee respinsă atât de Zelenski, cât și de aliații europeni ai Ucrainei.

„Drumul către pace” nu poate fi decis fără Ucraina

Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că „drumul către pace” în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev şi că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor, relatează Reuters.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis un comunicat comun, potrivit căruia „rămân angajaţi faţă de principiul conform căruia frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”.

„Linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, se arată în comunicat.

Apel pentru presiuni mai mari asupra Moscovei

De asemenea, principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse” poate reuşi să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia.

„Salutăm eforturile preşedintelui Trump pentru a opri masacrul din Ucraina” şi „suntem pregătiţi să sprijinim această acţiune pe plan diplomatic şi prin menţinerea sprijinului nostru militar şi financiar substanţial pentru Ucraina, inclusiv prin activitatea Coaliţiei voluntarilor, şi prin menţinerea şi impunerea de măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse”, au declarat liderii europeni într-un comunicat semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi preşedintele finlandez Alex Stubb înainte de întâlnirea prevăzută vineri, 15 august, în Alaska, între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Zelenski a lansat sâmbătă o rundă de discuții cu aliaţi apropiaţi, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi preşedintele francez, Emmanuel Macron. Președintele ucrainean a afirmat ulterior că discuțiile au fost constructive și că solicitările Kievului sunt luate în considerare.

Seara trecută, în apropiere de Londra, vicepreședintele american J.D.Vance și ministrul de externe al regatului Unit s-au întâlnit cu oficiali pentru securitate din Ucraina, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia pentru a pregăti summitul din 15 august.

Citește și: ANALIZĂ „Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin

Editor : C.L.B.