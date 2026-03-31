Trump ia la țintă Franța și Marea Britanie pentru că nu s-au alăturat SUA în războiul din Iran. „Învățați să luptați singuri”

Președintele american Donald Trump a atacat pe rețeaua lui socială Franța și Marea Britanie pentru că nu s-au implicat alături de Statele Unite în campania împotriva Iranului și promite că „SUA nu vor uita”. El îi îndeamnă pe britanici să cumpere combustibil din America sau să meargă „să-și ia petrolul” direct din Strâmtoarea Ormuz.

La fel ca alte țări care au refuzat Statelor Unite dreptul de survol pentru avioanele încărcate cu echipament militar, Franța a devenit și ea ținta lui Donald Trump.

„Franța nu a permis avioanelor cu destinația Israel, încărcate cu echipament militar, să survoleze teritoriul francez. Franța s-a dovedit foarte puțin de ajutor în ceea ce-l privește pe «Măcelarul Iranului», care a fost eliminat cu succes! SUA nu vor uita!!!”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Truth Social.

El a avut un comentariu și la adresa Marii Britanii, căreia i-a reproșat, de asemenea, lipsa de implicare în campania împotriva Iranului. Trump îi îndeamnă pe britanici să cumpere combustibil sin SUA, care are „din belșug”.

„Toate țările care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, și Numărul 2, adunați-vă curajul, mergeți la strâmtoare Ormuz - n.r.) și luați-o pur și simplu. Va trebui să începeți să învățați să luptați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, în esență, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și luați-vă propriul petrol!”, a scris liderul de la Casa Albă în alt mesaj.

Editor : B.P.