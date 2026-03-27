Trump ia o măsură drastică privind companiile care lucrează cu administrația sa. Ordinul va intra în vigoare în 30 de zile

Preşedintele american Donald Trump a emis, joi, un ordin executiv care interzice companiilor care lucrează cu administraţia federală să adopte politici interne pentru combaterea rasismului sau sexismului, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Acest ordin, care va intra în vigoare în 30 de zile, vine pe fondul atacurilor repetate ale lui Trump asupra programelor de diversitate, echitate şi incluziune (DEI), un set de măsuri adesea în vigoare de decenii pentru a combate discriminarea.

Preşedintele republican şi mulţi dintre susţinătorii săi consideră că aceste măsuri împiedică accesul persoanelor calificate la locuri de muncă, considerând că ele sunt „rasism inversat”.

„Administraţia mea a făcut progrese semnificative în direcţia eliminării discriminării rasiale în societatea americană, inclusiv aşa-numitele activităţi de 'diversitate, echitate şi incluziune' (DEI)”, a scris Trump în ordin.

El susţine că politicile DEI ar creşte costurile pentru angajatori, ceea ce ar afecta contractele lor cu administraţia federală.

Pentru a obţine contracte guvernamentale, companiile vor trebui acum să includă o clauză de şapte paragrafe în angajamentele lor, asigurându-se că „antreprenorul nu se va angaja în nicio activitate DEI de discriminare rasială”.

De la revenirea la putere, Donald Trump a luat măsuri drastice împotriva programelor DEI din cadrul administraţiei federale, al universităţilor şi şcolilor, precum şi în sport.

În special, el a trimis în şomaj tehnic funcţionari federali care lucrează în serviciile de diversitate după ce a ordonat închiderea acestor programe.

În august, administraţia sa a anunţat că va „reexamina” anumite exponate de la muzeele Smithsonian din Washington, pentru a elimina „discursul partizan sau care divide”, ca parte a cruciadei sale împotriva a ceea ce consideră a fi o retorică „woke”, adică excesiv de progresistă.

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să plătească la gaze Florin Prunea. Fostul concurent de la Desafio a rămas șocat când a...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Când ar scădea preţurile la motorină şi benzină dacă s-ar încheia conflictul din Orientul Mijlociu. Cât...
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”