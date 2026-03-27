Trump ia o măsură drastică privind companiile care lucrează cu administrația sa. Ordinul va intra în vigoare în 30 de zile

Preşedintele american Donald Trump a emis, joi, un ordin executiv care interzice companiilor care lucrează cu administraţia federală să adopte politici interne pentru combaterea rasismului sau sexismului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Acest ordin, care va intra în vigoare în 30 de zile, vine pe fondul atacurilor repetate ale lui Trump asupra programelor de diversitate, echitate şi incluziune (DEI), un set de măsuri adesea în vigoare de decenii pentru a combate discriminarea.

Preşedintele republican şi mulţi dintre susţinătorii săi consideră că aceste măsuri împiedică accesul persoanelor calificate la locuri de muncă, considerând că ele sunt „rasism inversat”.

„Administraţia mea a făcut progrese semnificative în direcţia eliminării discriminării rasiale în societatea americană, inclusiv aşa-numitele activităţi de 'diversitate, echitate şi incluziune' (DEI)”, a scris Trump în ordin.

El susţine că politicile DEI ar creşte costurile pentru angajatori, ceea ce ar afecta contractele lor cu administraţia federală.

Pentru a obţine contracte guvernamentale, companiile vor trebui acum să includă o clauză de şapte paragrafe în angajamentele lor, asigurându-se că „antreprenorul nu se va angaja în nicio activitate DEI de discriminare rasială”.

De la revenirea la putere, Donald Trump a luat măsuri drastice împotriva programelor DEI din cadrul administraţiei federale, al universităţilor şi şcolilor, precum şi în sport.

În special, el a trimis în şomaj tehnic funcţionari federali care lucrează în serviciile de diversitate după ce a ordonat închiderea acestor programe.

În august, administraţia sa a anunţat că va „reexamina” anumite exponate de la muzeele Smithsonian din Washington, pentru a elimina „discursul partizan sau care divide”, ca parte a cruciadei sale împotriva a ceea ce consideră a fi o retorică „woke”, adică excesiv de progresistă.

