Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului

Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur, duminică, pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN.

„Am moştenit un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, un război în care toată lumea are de pierdut, în special milioanele de oameni care au murit în mod inutil. «Conducerea» Ucrainei a arătat zero recunoştinţă pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia.

SUA continuă să vândă arme în valoare de milioane de dolari către NATO, pentru a fi distribuite Ucrainei (coruptul Joe a dat totul, gratis, gratis, gratis, inclusiv «mulţi» bani!). Dumnezeu să binecuvânteze toate vieţile pierdute în această catastrofă umană!”, a notat Trump.într-o postare pe Truth Social.

Comentariul aminteşte de remarca vicepreşedintelui JD Vance din Biroul Oval la începutul acestui an, când acesta l-a certat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei întâlniri tensionate şi l-a întrebat: „Aţi spus măcar o dată mulţumesc?”.

