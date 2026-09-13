Trump îi cere lui Zelenski să „atace ținte, dar nu infrastructura pentru motorină” din Rusia: „Provoacă o penurie”

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, să oprească atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești pentru producția de motorină, susținând că acestea contribuie la penuria globală de combustibil. Declarația vine în contextul în care războiul SUA împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel mondial, relatează Kyiv Independent.

„Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă infrastructura pentru producția de motorină din Rusia”, a spus Trump. „Să atace ținte, dar nu infrastructura pentru motorină, pentru că provoacă o penurie de motorină”.

„Am vorbit cu Zelenski despre asta. Nu este din cauza Orientului Mijlociu”, a adăugat președintele american.

Declarațiile lui Trump indică un efort de a limita atacurile Ucrainei asupra sectorului energetic al Rusiei, în condițiile în care piețele globale de combustibili se confruntă cu perturbări ale aprovizionării.

Războiul SUA împotriva Iranului a afectat peste 20% din capacitatea de rafinare din Orientul Mijlociu și a dus, practic, la închiderea Strâmtorii Ormuz. Prin această rută maritimă era transportată anterior aproximativ o cincime din cantitatea de petrol tranzacționată la nivel mondial.

Ucraina continuă să vizeze infrastructura petrolieră rusă în cadrul eforturilor de a perturba aprovizionarea cu combustibili și de a reduce veniturile pe care Moscova le folosește pentru finanțarea războiului.

Duminică, forțele ucrainene au lovit rafinării de petrol din regiunea Krasnodar și din Republica Tatarstan, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Editor : C.S.