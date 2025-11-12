Trump îi cere preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”

Preşedintele american Donald Trump i-a scris omologului său israelian Isaac Herzog pentru a-i cere să-l graţieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat în mai multe dosare de corupţie.

Isaac Herzog a primit o scrisoare de la „preşedintele american Donald Trump, în care-i cere să se gândească să-i acorde o graţiere” lui Benjamin Netanyahu, anunţă într-un comunicat preşedinţia israeliană, potrivit News.ro.

„Orice persoană care doreşte să obţină o graţiere prezidenţială trebuie să prezinte o cerere oficială” în acest sens, subliniază preşedinţia.

„Își cer prin această scrisoare să-l grațiezi pe deplin pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil și decisiv în timp de război și care acum conduce Israelul către o perioadă de pace, ceea ce include continuarea colaborării mele cu lideri cheie din Orientul Mijlociu, pentru a adăuga multe alte țări la Acordurile de Abraham, care schimbă lumea”, a scris Trump, potrivit Times of Israel.

„Deși respect pe deplin independența sistemului de justiție israelian, cred că acest caz împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, este o acuzație politică și nejustificată”, a continuat Trump.

„Isaac, avem o relație excelentă, pentru care sunt foarte recunoscător și onorat, și am convenit imediat ce am fost învestit în funcție în ianuarie că accentul trebuie să fie pus pe aducerea în sfârșit a ostaticilor acasă și pe încheierea acordului de pace. Acum, că am obținut aceste succese fără precedent și ținem Hamas sub control, este timpul să-l lăsăm pe Bibi să unească Israelul grațiindu-l și punând capăt acestei dispute legale odată pentru totdeauna”, a mai scris președintele american.

Benjamin Netanyahu este inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie. El este audiat în cel puţin trei proceduri judiciare.

La 13 octombrie, Donald Trump sugera, într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), ca Netanyahu să fie graţiat.

