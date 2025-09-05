Live TV

Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr., criticat pentru măsurile sale anti-vaccinare. „Are intenţii bune şi idei puţin diferite”

Data publicării:
Donald Trump and RFK Jr. at Georgia rally
Foto: Donald Trump și Robert F. Kennedy Jr. / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Șefa principalei agenţii sanitare americane, Susan Monarez, concediată

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat joi sprijinul pentru secretarului Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., cu „idei puţin diferite”, după ce acesta din urmă a trebuit să-şi apere cu înverşunare măsurile anti-vaccinare criticate, într-un moment în care oameni de ştiinţă şi oponenţi îi cer demisia.

Robert Kennedy Jr. este „un tip foarte bun”, a declarat preşedintele SUA la un eveniment la Casa Albă. „Are intenţii bune şi idei puţin diferite”, a spus el, adăugând că îl apreciază, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume în domeniul sănătăţii, dar şi în ţara noastră (...) îmi place faptul că este diferit”, a concluzionat Donald Trump.

Anterior joi, Robert Kennedy Jr. a fost audiat în Senat. „Nu iau vaccinurile nimănui”, a spus ministrul, care este criticat pentru poziţia sa anti-vaccinare.

Audierea aprinsă a degenerat rapid într-o confruntare verbală cu democraţii, care l-au acuzat de minciună atunci când a promis că va respecta ştiinţa şi va menţine accesul americanilor la vaccinuri.

Citește și: Sute de angajaţi ai agenţiilor sanitare îi cer lui Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii, să nu mai dezinformeze în legătură cu vaccinurile

„Când aţi minţit, domnule: când aţi spus acestei comisii că nu sunteţi anti-vaccinare sau când le-aţi spus americanilor că nu există un vaccin sigur şi eficient?”, a atacat senatoarea democrată Tina Smith.

Alţi aleşi de stânga, precum Ron Wyden, au mers până acolo încât i-au cerut demisia:. „Este în interesul ţării ca Robert Kennedy Jr. să demisioneze, iar dacă nu o face, Donald Trump ar trebui să-l concedieze”, a afirmat el.

Cu o zi înainte, peste o mie de actuali şi foşti angajaţi ai Departamentului Sănătăţii i-au cerut să demisioneze, într-o scrisoare deschisă, considerând că "pune în pericol" populaţia.

Negând categoric aceste acuzaţii, Robert Kennedy Jr. a spus despre democraţi că "inventează lucruri pentru a speria oamenii" şi că sunt în mâinile industriei farmaceutice.

În doar câteva luni, „RFK Jr.” a iniţiat o revizuire profundă a agenţiilor de sănătate americane şi a politicii de vaccinare, concediind experţi renumiţi, restricţionând accesul la vaccinurile împotriva COVID-19 şi reducând finanţarea pentru dezvoltarea de noi vaccinuri.

Aceste măsuri au indignat mulţi experţi şi instituţii medicale şi au îngrijorat chiar şi membri ai taberei prezidenţiale. Pe un ton mai prietenos, mai mulţi senatori republicani l-au întrebat, de asemenea, pe secretar cu privire la politica sa de vaccinare.

Audierea a avut loc la câteva zile după demiterea directoarei Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC).

Șefa principalei agenţii sanitare americane, Susan Monarez, concediată

Fosta şefă a principalei agenţii de sănătate a SUA a transmis, prin intermediul avocaţilor săi, că a fost forţată să plece, în special în urma refuzului său de a aproba „linii directoare neştiinţifice şi periculoase”.

Acest lucru a fost negat de RFK Jr., care a oferit o justificare destul de surprinzătoare joi. „I-am spus că trebuie să demisioneze pentru că atunci când am întrebat-o: «Eşti o persoană de încredere?», mi-a spus: «Nu»”, a declarat el.

De asemenea, el a subliniat „necesitatea unei conduceri noi, îndrăzneţe şi competente” la CDC, a cărei gestionare a situaţiei COVID-19 a criticat-o ca fiind „dezastruoasă”.

Citește și: Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”

Fost avocat de mediu respectat, Robert Kennedy Jr. a promovat ani de zile numeroase teorii ale conspiraţiei şi dezinformări despre vaccinuri.

Mulţi experţi se tem că populaţia îşi va pierde încrederea în vaccinuri, ceea ce ar putea duce la revenirea unor boli contagioase anterior dispărute, cum ar fi rujeola, care a provocat mai multe decese în Statele Unite în 2025.

Vaccinurile se află în centrul unei dispute politice. Florida, un stat republican, a anunţat săptămâna aceasta că doreşte să elimine toate obligaţiile privind vaccinarea, în timp ce mai multe state democrate, conduse de California, vor să-şi unească forţele pentru a confrunta politicile sceptice faţă de vaccinuri.

