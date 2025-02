Un singur apel telefonic nu va pune capăt în mod magic războiului din Ucraina. Discuțiile pot începe acum. Nu este clar când și cum anume se vor încheia. Dar președintele Vladimir Putin a obținut deja o victorie diplomatică prin simpla purtare a acestei conversații telefonice, scrie Steve Rosenberg, editorul BBC pentru Rusia, aflat la Moscova, într-un comentariu la cald despre cum imaginea liderului de la Kremlin poate beneficia după discuția cu Donald Trump.

În urmă cu trei ani, Vladimir Putin era în pustietate politică. Decizia sa de a invada Ucraina îl transformase într-un paria, scrie jurnalistul britanic.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție care condamna Rusia pentru „utilizarea ilegală a forței împotriva Ucrainei”. Rusia a fost lovită de mii de sancțiuni internaționale. În anul următor, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele liderului de la Kremlin.

În ceea ce îl privește pe președintele Statelor Unite - pe atunci Joe Biden - acesta nu a lăsat nicio îndoială cu privire la părerea sa despre omologul său rus, condamnându-l pe Putin drept „dictator criminal” și „criminal pur”.

După ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, nu au mai existat convorbiri telefonice între Putin și Biden, trece rapid în revistă Rosenberg modul în care Putin a fost izolat pe scena internațională.

Ce s-a întâmplat în 2025

O schimbare de președinte la Casa Albă adus o schimbare de stil, o schimbare de limbaj - și o abordare total diferită a SUA față de Rusia, comentează jurnalistul BBC.

Trump spune că dorește să „lucreze împreună, foarte strâns” cu Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. El speră că își vor „vizita reciproc națiunile”. Evident, la fel crede și Vladimir Putin, care l-a invitat pe Trump la Moscova.

Dacă această vizită va avea loc, ea va însemna o schimbare majoră în relațiile ruso-americane. Un președinte american nu a mai vizitat Rusia de mai bine de un deceniu.

În multe privințe, Putin a obținut deja ceea ce își dorea: șansa de a negocia direct cu Statele Unite cu privire la Ucraina, posibil peste capul Kievului și al Europei - precum și oportunitatea de a se plasa la masa de sus a politicii internaționale, subliniază Steve Rosenberg.

Rămâne neclar, totuși, cât de departe va fi dispus Putin să facă compromisuri. Oficialii ruși susțin că Moscova este pregătită pentru discuții, dar se referă întotdeauna la așa-numita propunere de pace a lui Putin din iunie 2024, care seamănă mai degrabă cu un ultimatum. Conform acestui plan, Rusia ar putea păstra tot teritoriul ucrainean pe care l-a confiscat, plus alte câteva terenuri aflate încă sub control ucrainean. În plus, Ucrainei nu i s-ar permite să adere la NATO, iar sancțiunile occidentale împotriva Rusiei ar fi anulate.

După cum a afirmat un ziar rus la începutul acestei săptămâni: „Rusia este pregătită pentru discuții. Dar în condițiile sale. Dacă renunțați la limbajul diplomatic, în esență se numește ultimatum”, conchide jurnalistul BBC.

