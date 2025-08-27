Live TV

Trump îl amenință din nou pe Putin dacă nu ajunge la un acord de pace cu Ucraina: „Este foarte, foarte grav ce am în minte”

Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin.
Donald Trump și Vladimir Putin. Surse foto colaj: Profimedia Images
Din articol
„Nu va fi război mondial”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice împotriva Rusiei dacă preşedintele acesteia, Vladimir Putin, nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, relatează Reuters.

„Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină", a spus Trump, întrebat dacă Putin va suporta consecinţele dacă nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

„Avem sancţiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial", a adăugat el.

Preşedintele american s-a abţinut până acum de la sancţiunile cu care îl ameninţă de multă vreme pe Putin într-o tentativă de a pune capăt războiului lung de trei ani care până acum a rezistat eforturilor sale de mediere.

Trump doreşte discuţii unu la unu între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Deşi Zelenski a fost în principiu de acord cu astfel de convorbiri, Putin încă nu a adoptat o astfel de poziţie. Kremlinul a sugerat că nicio astfel de întâlnire nu este în prezent în pregătire.

„Nu va fi război mondial”

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru", a afirmat Trump la şedinţa guvernului de la Casa Albă.

„Nici Zelenski nu este chiar nevinovat", a mai apreciat Trump.

În pofida progresului diplomatic lent, oficiali americani şi europeni discută despre potenţiale garanţii de securitate pe care Washingtonul le-ar putea furniza Kievului dacă se ajunge la un acord, care ar putea fi sprijinul aerian sau schimbul de informaţii.

Trump a sugerat de multă vreme utilizarea unor instrumente economice împotriva ţărilor angrenate în războaie. De asemenea, a impus în cazul Indiei creşterea cu 25% a taxelor vamale, începând chiar de miercuri, din cauza faptului că aceasta cumpără petrol rusesc.

India este unul dintre cei mai mari consumatori de petrol rusesc.

Trump a sugerat marţi că este deschis către „utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina" pentru ca acestea să facă pace.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
ARH N17 TURC RETINUT PISTOLAR IMPUSCATURI TERASA CENTRUL VECHI VO 250825_00160
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
French President Emmanuel Macron and Moldova's President Maia Sandu - Paris - 10 Mar 2025
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
Ultimele știri
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff se întâlnește săptămâna aceasta cu ucrainenii, la New York. Cum decurg discuțiile cu rușii
Turcia construiește primul său portavion. „Mugem” va avea trei piste, lungimea a trei stadioane și va combina avioanele cu dronele
Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în Ucraina. Președintele SUA voia să anunțe în Alaska „o mare tranzacție”
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
Drona
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
donald trump face declaratii la casa alba
Donald Trump anunță că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington
Primă Doamnă a SUA, Melania Trump din profil cu ochelari de soare portret
Melania Trump prezintă o iniţiativă de introducere a Inteligenţei Artificiale în şcolile americane
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță