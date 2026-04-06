Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”

Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat cu închisoarea, luni, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, pe jurnalistul care a dezvăluit primul că forţele americane căutau un ofiţer de armament de la bordul unui avion de vânătoare de tip F-15 doborât în Iran, dacă nu-şi dezvăluie sursele.

„Persoana care a scris articolul va merge la închisoare dacă nu spune şi asta nu va dura mult”, a ameninţat şeful statului american în conferință, potrivit AFP și AP, preluate de News.ro.

Donald Trump nu a dezvăluit nici numele jurnalistului şi nici numele organizaţiei de presă la care lucrează.

El a denunţat faptul că publicarea acestei informații i-a alertat pe iranieni şi i-a pus în pericol pe ofiţer şi pe salvatorii săi.

Preşedintele american l-a catalogat pe autorul divulgării drept „o persoană bolnavă”.

Presa americană a dezvăluit la sfârşitul săptămânii trecute că doi piloţi s-au catapultat din avionul lovit în Iran.

Trump a denunţat atât divulgarea, cât şi dezvăluirea acestor informaţii de către presă.

„Cineva a divulgat. O cârtiţă a avertizat Iranul. Ei nu ştiau că lipseşte cineva până când a fost divulgată informaţia. Vom afla cine a făcut asta. Inamicii noştri nu ştiau această informaţie. Vom face totul pentru a găsi sursa. Şi vom obliga presa care a publicat informaţia să spună cine a făcut asta”, a declarat preşedintele american.

„Această divulgare a complicat operaţiunea. Cel care a publicat articolul va merge la închisoare dacă nu spune cine este sursa sa”, a ameninţat el.

