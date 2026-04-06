Live TV

Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”

Data publicării:
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat cu închisoarea, luni, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, pe jurnalistul care a dezvăluit primul că forţele americane căutau un ofiţer de armament de la bordul unui avion de vânătoare de tip F-15 doborât în Iran, dacă nu-şi dezvăluie sursele.

„Persoana care a scris articolul va merge la închisoare dacă nu spune şi asta nu va dura mult”, a ameninţat şeful statului american în conferință, potrivit AFP și AP, preluate de News.ro.

Donald Trump nu a dezvăluit nici numele jurnalistului şi nici numele organizaţiei de presă la care lucrează.

El a denunţat faptul că publicarea acestei informații i-a alertat pe iranieni şi i-a pus în pericol pe ofiţer şi pe salvatorii săi.

Preşedintele american l-a catalogat pe autorul divulgării drept „o persoană bolnavă”.

Presa americană a dezvăluit la sfârşitul săptămânii trecute că doi piloţi s-au catapultat din avionul lovit în Iran.

Trump a denunţat atât divulgarea, cât şi dezvăluirea acestor informaţii de către presă.

„Cineva a divulgat. O cârtiţă a avertizat Iranul. Ei nu ştiau că lipseşte cineva până când a fost divulgată informaţia. Vom afla cine a făcut asta. Inamicii noştri nu ştiau această informaţie. Vom face totul pentru a găsi sursa. Şi vom obliga presa care a publicat informaţia să spună cine a făcut asta”, a declarat preşedintele american.

„Această divulgare a complicat operaţiunea. Cel care a publicat articolul va merge la închisoare dacă nu spune cine este sursa sa”, a ameninţat el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
Digi Sport
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Accident grav în Hunedoara: doi adolescenți de 17 ani, răniți după ce motocicleta lor a fost proiectată într-un tractor
Scandal în UK. Apel pentru interzicerea prezenței lui Kanye West pe teritoriul britanic, sponsorii se retrag de la festivalul Wireless
UE cere statelor membre să nu adopte măsuri ample pentru a compensa prețurile carburanților. Ar putea duce la o criză fiscală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Când începe sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva...
Adevărul
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Playtech
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
Newsweek
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”