Live TV

Trump îl cataloghează pe premierul israelian Netanyahu drept „erou de război”. ”Ca și mine, de altfel”

Data publicării:
US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Donald Trump și Benjamin Netanyahu / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, s-a autointitulat marți „erou de război” pentru că a aprobat atacurile aeriene asupra instalațiilor nucleare iraniene. În cadrul emisiunii radio a moderatorului conservator Mark Levin, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu este de asemenea „un erou de război”, pentru că au lucrat împreună”, scrie POLITICO.

„El este un erou de război. Cred că și eu sunt”, a spus Trump. „Nimănui nu-i pasă. Dar și eu sunt. Adică, eu am trimis avioanele alea”. Președintele părea să facă referire la atacul pe care l-a ordonat în iunie asupra instalațiilor nucleare subterane ale Iranului, în încercarea de a distruge programul nuclear al Teheranului.

Netanyahu este subiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională din noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război în Gaza. Peste 60.000 de palestinieni au fost uciși în fâșia asediată în timpul ofensivei militare israeliene, care a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, în care au murit aproximativ 1.200 de persoane.

Trump nu a luptat niciodată într-un război real și nu a servit în armată. El a primit cinci amânări de la recrutarea în Războiul din Vietnam, inclusiv o scutire medicală după ce i s-a diagnosticat o excrescență osoasă la călcâie când avea 22 de ani.

În 2015, Trump a făcut senzație când a afirmat că senatorul republican din Arizona John McCain, care a petrecut mai mult de cinci ani ca prizonier de război în Vietnamul de Nord, „nu era un erou de război” pentru că „îi plac oamenii care nu au fost capturați”.

Și în 2020, The Atlantic a relatat că Trump i-a denigrat în privat pe militarii decedați, numindu-i „ratați” și „fraieri”, acuzații pe care le-a negat cu vehemență.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
4
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Digi Sport
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna explică proiectul care va interzice cumulul...
Bucharest city view
Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință...
pistol de jucărie
Focuri de armă în Sectorul 3 al Capitalei. Un tânăr a tras cu...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu, mesaj dur pentru protestatarii din fața Ministerului...
Ultimele știri
Ilie Bolojan merge în Republica Moldova: Prima vizită la Chișinău în calitate de premier
Ministrul apărării polonez compară situația din țara sa cu cea din România, după ce un obiect a explodat într-un lan de porumb
Tanczos Barna, despre investițiile din PNRR: Căutăm soluții astfel încât să nu închidem și să nu oprim niciun contract
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
steagul sua si logoul tiktok si donald trump
Casa Albă a lansat un cont oficial pe TikTok, platforma pe care Trump promitea să o interzică în 2020: „America, ne-am întors!”
profimedia-1021685987
Trump vrea să ajungă în Rai și crede că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta
National Museum Of African American History Elizabeth Freeman Exhibit Washington DC // WASHINGTON DC — An exhibit at the National Museum of African American History and Culture tells the story of Elizabeth Freeman (Mum Bett), who successfully sued for her
Donald Trump, noi atacuri împotriva muzeelor Smithsonian. „Se pune prea mult accent pe cât de rea era sclavia”
donald trump viktor orban
Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban în legătură cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (Bloomberg)
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Fanatik.ro
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Anna, partenera lui Enrique Iglesias surprinsă în timp ce își ducea copiii la școală. Fanii: „Cât de mari...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone nu e convinsă că Hollywood-ul are nevoie de un nou Basic Instinct: "Nu știu de ce ai face asta...
UTV
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție după ce au fost terorizați de un fan. „Suntem nevoiți să...