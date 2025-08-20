Trump îl cataloghează pe premierul israelian Netanyahu drept „erou de război”. ”Ca și mine, de altfel”

Președintele SUA, Donald Trump, s-a autointitulat marți „erou de război” pentru că a aprobat atacurile aeriene asupra instalațiilor nucleare iraniene. În cadrul emisiunii radio a moderatorului conservator Mark Levin, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu este de asemenea „un erou de război”, pentru că au lucrat împreună”, scrie POLITICO.

„El este un erou de război. Cred că și eu sunt”, a spus Trump. „Nimănui nu-i pasă. Dar și eu sunt. Adică, eu am trimis avioanele alea”. Președintele părea să facă referire la atacul pe care l-a ordonat în iunie asupra instalațiilor nucleare subterane ale Iranului, în încercarea de a distruge programul nuclear al Teheranului.

Netanyahu este subiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională din noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război în Gaza. Peste 60.000 de palestinieni au fost uciși în fâșia asediată în timpul ofensivei militare israeliene, care a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, în care au murit aproximativ 1.200 de persoane.

Trump nu a luptat niciodată într-un război real și nu a servit în armată. El a primit cinci amânări de la recrutarea în Războiul din Vietnam, inclusiv o scutire medicală după ce i s-a diagnosticat o excrescență osoasă la călcâie când avea 22 de ani.

În 2015, Trump a făcut senzație când a afirmat că senatorul republican din Arizona John McCain, care a petrecut mai mult de cinci ani ca prizonier de război în Vietnamul de Nord, „nu era un erou de război” pentru că „îi plac oamenii care nu au fost capturați”.

Și în 2020, The Atlantic a relatat că Trump i-a denigrat în privat pe militarii decedați, numindu-i „ratați” și „fraieri”, acuzații pe care le-a negat cu vehemență.

