Trump îl critică pe Netanyahu şi cere ca „Israelul să lase Siria să se ocupe de Hezbollah în Liban”

Preşedintele american Donald Trump a criticat deschis marţi, în marja summitului G7 din Franţa, strategia premierului israelian Benjamin Netanyahu în Liban şi a pledat pentru o implicare a Siriei în această ţară împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Relaţiile între premierul israelian şi preşedintele american s-au tensionat semnificativ recent, Donald Trump reproşând Israelului că pune în pericol compromisul fragil la care s-a ajuns cu Iranul.

Trump a afirmat că „a sugerat Israelului să lase Siria să se ocupe de Hezbollah” în Liban, în pofida reticenţei puternice din partea Damascului de a se implica în acest conflict.

Israel „se luptă cu Hezbollah de prea mult timp şi prea mulţi oameni sunt ucişi”, a criticat el.

„Nu este nevoie să distrugi un imobil întreg de fiecare dată când cauţi pe cineva, pentru că sunt mulţi oameni în acele clădiri”, a continuat preşedintele american, care s-a exprimat în marja summitului G7 de la Evian, staţiune situată pe malul lacului Leman.

Dimpotrivă, Trump a lăudat meritele liderului sirian Ahmed al-Sharaa, pe care îl apreciază în mod deosebit, declarând: „Nu este un boy scout (cercetaş), dar a făcut o treabă incredibilă” în Siria.

„El este foarte bun în ceea ce priveşte Hezbollah”, a mai spus preşedintele american despre omologul sirian, care de altfel figurează pe o listă cu jihadişti căutaţi de SUA, notează AFP.

„Dacă Israelul nu poate rezolva problema fără să-i ucidă pe toţi, el o va face”, a afirmat Trump.

Ahmed al-Sharaa a declarat recent că Damascul nu are nicio intenţie să intervină în Liban, au declarat pentru AFP două surse în temă cu problema.

Donald Trump a reiterat că „nu i-a plăcut deloc faptul că Israelul a lansat recent un atac la Beirut cu două ore înainte” ca SUA să încheie un acord cu Iranul, ceea ce ar fi putut afecta discuţiile între Washington şi Teheran.

El afirmase deja duminică pentru site-ul Axios că aceste lovituri israeliene au „dat totul peste cap” şi au întârziat cu câteva ore semnarea acordului.

„Fără mine, Israelul nu ar exista”

Cât despre Benjamin Netanyahu, Donald Trump a spus atunci: „Eram furios. Nu are niciun pic de bun simţ. I-am spus-o în faţă”.

„Fără mine, Israelul nu ar exista”, a afirmat liderul republican, adăugând: „Am avut o relaţie excelentă cu Bibi”, aşa cum mai este numit prim-ministrului israelian, „dar acum, Bibi trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate în ceea ce priveşte Libanul”.

Sugestia lui Donald Trump contravine obiectivului afişat de preşedintele sirian, şi anume, de a deschide o nouă pagină în relaţiile cu Libanul.

Pe vremea când Siria era condusă de Hafez al-Assad, aceasta a intervenit în 1976 în ţara vecină, aflată în plin război civil. Iar trupele siriene s-au retras definitiv abia 30 de ani mai târziu.

Donald Trump evocase deja la începutul lunii iunie o posibilă acţiune a Siriei împotriva grupării islamiste pro-iraniene Hezbollah din Liban, cu care împarte o frontieră terestră lungă.

De la sfârşitul anului 2024, Siria este condusă de autorităţi islamiste ostile grupării şiite libaneze, care a fost aliatul preşedintelui sirian înlăturat de la putere Bashar al-Assad.

Editor : C.L.B.