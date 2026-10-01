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Trump împarte NATO în „aliați buni și răi”. Modul în care unele țări europene sunt lăsate pe dinafară poate „transforma” Alianța

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Un fenomen „transformator” pentru alianță

Administrația Trump exclude mai mulți aliați importanți de la o reuniune a membrilor NATO care va avea loc luna aceasta, relatează Politico. Decizia vine după amenințări lansate împotriva guvernelor care s-au opus priorităților președintelui american.

Reuniunea planificată în Polonia, coordonată de șeful departamentului de politici al Pentagonului, Elbridge Colby, este, în esență, un grup de lucru axat pe viitorul NATO, potrivit a șase diplomați familiarizați cu planificarea. Însă multe dintre țările care nu au primit invitație - precum Regatul Unit, Franța și țările baltice - au cheltuieli mari pentru apărare și joacă roluri cheie în cadrul alianței, ceea ce îi face pe diplomații lor să se întrebe de ce sunt lăsați pe dinafară.

„Facem tot ce ni se cere. Încercăm să înțelegem care sunt criteriile și care este scopul acestor întâlniri. Deocamdată nu ni s-au comunicat prea multe informații”, a declarat un oficial dintr-o țară aliată exclusă.

Președintele Donald Trump și principalii săi colaboratori au criticat fără încetare NATO de când s-au întors la putere, pe diverse teme, de la refuzul membrilor de a susține războiul împotriva Iranului până la eșecul unor țări de a cheltui 5% din PIB-ul lor pentru apărare.

„Am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic - noi le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special în momentele de nevoie”, a declarat Trump într-o postare de pe Truth Social din acest an.

Luna trecută, el a jignit un alt aliat - Coreea de Sud - reducând brusc amploarea unui exercițiu militar comun planificat, în timp ce se plângea de refuzul Seulului de a se alătura războiului împotriva Iranului.

În aprilie, Casa Albă a elaborat un fel de listă de tip „cine e înăuntru și cine e afară”, în timp ce căuta modalități de a-i sancționa pe aliații care nu se conformau dorințelor lui Trump.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a preluat această viziune. El i-a încurajat pe „aliații model” și i-a avertizat pe cei care nu susțin interesele SUA că vor suporta consecințele.

Deși detaliile privind noul grup de lucru al NATO sunt încă vagi, acesta urmează linia amenințării de a-i recompensa pe unii în detrimentul altora, notează Politico.

Un fenomen „transformator” pentru alianță

Colby a organizat două întâlniri similare cu Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Țările de Jos, țări invitate la aceste reuniuni.

Țările participante la întâlnire - cunoscută sub denumirea de „Grupul de la Bergen” - insistă că aceasta nu are scopul de a provoca o ruptură în cadrul alianței, a declarat un diplomat dintr-una dintre țările invitate, sub protecția anonimatului. În schimb, grupul intenționează să elaboreze idei pe care să le prezinte întregii alianțe pentru o analiză mai aprofundată.

„Acest lucru poate fi un motor al transformării” pentru întreaga alianță, a spus diplomatul. Persoana respectivă a recunoscut că unii aliați sunt frustrați de excludere, mai ales că mulți au atins sau au depășit obiectivele de cheltuieli cerute de administrația Trump.

Statele Unite ar putea adăuga Danemarca în acest club exclusivist în viitor, având în vedere acordul încheiat între cele două țări privind extinderea prezenței militare americane în Groenlanda, potrivit unei alte persoane familiarizate cu planurile.

Colby, care a fost catalizatorul inițiativei, a organizat o primă întâlnire de acest gen la Bergen, în Norvegia, în luna iunie, și a invitat cei șase aliați favoriți. 

„Aliații NATO care își îndeplinesc rapid angajamentele de cheltuieli de la Haga, au capacitatea de a contribui și sunt gata să treacă la treabă”, a scris el pe rețelele sociale după întâlnire.

El a subliniat luna aceasta, în cadrul unei conferințe de la Washington, că „ideea este de a mobiliza întreaga alianță”, adăugând că „va fi un NATO mai bun și mai puternic, mai durabil” și că va oferi Europei o capacitate militară sporită.

Colby manifestă de mult timp un interes pentru discuțiile în format restrâns dintre țările membre ale NATO. În anii anteriori, el s-a concentrat pe revitalizarea Germaniei ca putere militară pentru a contracara Rusia și pe alocarea de trupe americane pentru a face față ascensiunii Chinei.

Însă chiar și aliații invitați se întreabă de ce Colby și alți oficiali din domeniul apărării au selectat cu grijă participanții și au lăsat pe dinafară unele dintre cele mai mari puteri de apărare ale continentului, precum Marea Britanie.

„Dacă încearcă să împartă NATO în cei buni și cei răi, acest lucru este periculos pentru SUA. Dar pentru Europa, aceasta este o chestiune existențială”, a spus un altul dintre cei șase diplomați.

Editor : C.L.B.

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