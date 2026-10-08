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Video Trump „încă mai crede că Putin este prietenul său”, afirmă fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA

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colaj foto donald trump john bolton
Un colaj cu două fotografii înfățișându-i pe John Bolton și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Relații tensionate între SUA și UE

Donald Trump „încă mai crede” că Vladimir Putin, președintele Rusiei, este prietenul său, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA, John Bolton, îndemnând Washingtonul să trateze cu „mai multă seriozitate” amenințarea reprezentată de Moscova, scrie TVPWorld.

Într-un interviu acordat miercuri postului TVP World, Bolton – care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump între 2018 și 2019 – a sugerat că relația președintelui american cu omologul său rus l-a făcut pe acesta din urmă să ezite să impună sancțiuni suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc.

„Cred că, în esență, Trump încă mai crede că Vladimir Putin îi este prieten. Și întrucât Trump vede relațiile dintre state ca fiind întruchipate de relațiile personale dintre liderii acestora, el consideră că totul este în regulă”, a spus Bolton.

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Trump susține de ani de zile că are o relație bună cu Putin, dar a manifestat uneori frustrare față de liderul rus din cauza lipsei de progrese în ceea ce privește un armistițiu în războiul purtat de Moscova în Ucraina.

Întrebat despre revizuirea în curs a Pentagonului privind efectivele militare din Europa, Bolton a sugerat pentru TVP World că Departamentul Apărării al SUA folosește intenționat un limbaj vag în ceea ce privește așa-numitul NATO 3.0 – ideea că Europa ar trebui să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

„Multe dintre lucrurile despre care s-a vorbit… cred că sunt menite să camufleze o retragere americană mai amplă a trupelor și a resurselor din Europa. Cred că este o greșeală.

De fapt, cred că resursele din Europa ar trebui redistribuite. Trebuie să luăm mai în serios amenințarea rusă din est”, a adăugat fostul oficial, care a ocupat și funcția de ambasador al SUA la ONU între 2005 și 2006.

Relații tensionate între SUA și UE

Relațiile dintre SUA și Europa s-au tensionat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump ca președinte, din cauza dezacordurilor privind chestiuni precum modul de abordare a Moscovei pe fondul războiului din Ucraina și al conflictului în curs din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului în februarie.

În ciuda tensiunilor, Varșovia și-a intensificat în ultimele luni eforturile de a asigura prezența militară americană în Polonia, pe fondul temerilor legate de o Rusie beligerantă.

Președintele american a criticat adesea alianța militară NATO, acuzând de mult timp statele membre că nu își asumă suficientă responsabilitate pentru propria securitate și se bazează prea mult pe Washington.

Trump a stârnit îngrijorări cu privire la viitorul alianței prin amenințările sale repetate, formulate pe tot parcursul anului 2025 și până la începutul acestui an, de a anexa Groenlanda, care face parte din Danemarca, stat membru al NATO.

Având în vedere alegerile intermediare din SUA care vor avea loc luna viitoare – și care vor decide componența întregii Camere a Reprezentanților din SUA și a aproximativ unei treimi din Senat –, Bolton a declarat pentru TVP World că, dacă Partidul Democrat va învinge republicanii lui Trump, „ceea ce s-ar observa… ar fi un sprijin mai mare pentru reluarea asistenței directe americane către Ucraina”.

În cele din urmă, însă, „președintele are un cuvânt decisiv în stabilirea politicii externe americane”, a subliniat Bolton.

Editor : M.C

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