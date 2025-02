Trump insistă că vorbește serios despre anexarea Canadei. „Pierdem 200 de miliarde de dolari pe an cu ei”

Preşedintele american Donald Trump a a spuss, într-un interviu difuzat duminică în timpul spectacolului dinaintea Super Bowl, că vorbesște serios în ceea ce priveşte dorinţa sa de anexare a Canadei, relatează News.ro.

„Da, este”, i-a răspuns Trump lui Bret Baier de la Fox News Channel când a fost întrebat dacă discuţia sa despre anexarea Canadei este „un lucru real” - aşa cum a avertizat recent premierul canadian Justin Trudeau, potrivit News.ro.

„Cred că ar fi mult mai bine pentru Canada să fie al 51-lea stat, deoarece pierdem 200 de miliarde de dolari pe an cu Canada. Şi nu am de gând să las să se întâmple asta. De ce plătim 200 de miliarde de dolari pe an, practic o subvenţie pentru Canada?”, a continuat el.

De fapt, SUA nu subvenţionează Canada. Statele Unite cumpără produse din această ţară bogată în resurse naturale, inclusiv produse de bază precum petrolul. În timp ce deficitul comercial de bunuri a crescut în ultimii ani până la 72 de miliarde de dolari în 2023, deficitul reflectă în mare măsură importurile americane de energie canadiană, precizează AP.

Trump a sugerat în mod repetat că ar fi mai bine pentru Canada dacă ar fi de acord să devină al 51-lea stat american - o perspectivă care este profund nepopulară în rândul canadienilor.

Trudeau a declarat vineri, în timpul unei sesiuni cu uşile închise cu liderii de afaceri şi ai sindicatelor, că discuţiile lui Trump privind transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american sunt „un lucru real” şi sunt legate de dorinţa de a avea acces la resursele naturale ale ţării.

„Domnul Trump are în minte că cel mai simplu mod de a face acest lucru este să ne absoarbă ţara şi este un lucru real”, a declarat Trudeau, potrivit CBC, radiodifuzorul public din Canada.

„Ei sunt foarte conştienţi de resursele noastre, de ceea ce avem, şi doresc foarte mult să poată beneficia de acestea”, a explicat el.

