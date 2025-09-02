Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu radio, că este „foarte dezamăgit” de eșecul omologului său rus, Vladimir Putin, de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul lor din Alaska.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta”, a declarat Trump la emisiunea radio a lui Scott Jennings, când a fost întrebat dacă se simte trădat de reacția lui Putin. „Am avut o relație grozavă, sunt foarte dezamăgit.”

Liderul de la Casa Albă a adăugat că va „face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască” în contextul războiului Rusia-Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump nu a spus însă cu ce consecințe, dacă vor exista, s-ar confrunta Rusia, în ciuda faptului că a stabilit recent un termen limită de două săptămâni pentru a ajunge la un acord de pace, care expiră la sfârșitul acestei săptămâni.

Liderul american a adăugat că nu este îngrijorat de o potențială axă între Rusia și China, în ciuda întâlnirii lui Vladimir Putin cu președintele chinez Xi Jinping, care a avut loc marți la Beijing, înainte de o paradă militară de amploare.

„Nu sunt deloc îngrijorat, nu”, a spus Trump.

„Avem de departe cea mai puternică armată din lume și nu și-ar folosi niciodată armata împotriva noastră, credeți-mă, ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată.”

Trump a avut interviul telefonic cu Scott Jennings, comentator politic şi fost oficial al Casei Albe în mandatul lui George W. Bush, interviu care a fost difuzat marţi pe X.

Citește și:

„Trebuie restabilit un echilibru just”. Putin dă vina pe Occident pentru războiul rus în Ucraina. Ce spune despre discuțiile cu Trump

Editor : Ș.R.