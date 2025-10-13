Video Trump, întrerupt în timpul discursului său din Knesset de membri ai opoziției israeliene. „Recunoasteți statul Palestina” Data actualizării: 13.10.2025 17:12 Data publicării: 13.10.2025 17:09 Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool Discursul susţinut luni de către preşedintele american Donald Trump în Parlamentul israelian (Knesset) a fost întrerupt pentru scurt timp de către doi deputaţi israelieni, scoşi apoi afară din sală. Robert De Niro cheamă americanii la proteste împotriva lui Donald Trump Armistițiu în Gaza: Israel și Hamas au ajuns la un acord joi dimineața Vladimir Putin amenință că va rupe relațiile cu Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe liderul rus Turiști acasă. Românii sunt campionii Europei la vacanțele petrecute în țară: „De ce aș pleca, dacă la noi e atât de frumos?” Revoltă printre localnicii din Brăila, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei Sondaj Avangarde: Românii n-au încredere în armată. Ce spun despre apărarea Republicii Moldova Coșmarul pe care îl trăiesc zeci de oameni, care s-au trezit că le plouă în case Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție Record de pelerini la Iași: Cozi uriașe la racla Sfintei Parascheva Doi deputați de origine arabă au fost scoși din sală, după ce au încercat să țină deasupra capului mesaje în care scria „recunoasteți statul Palestina”. Ofer Kassif şi Aymen Odeh, membri ai Partidului Hadash-Taal, au fost escortaţi afară din hemiciclu. Unul dintre ei ţinea un fluturaş în mână. În timp ce erau daţi afară din sală, ceilalţi membri ai Parlamentului scandau „Trump! Trump! Trump!”. Pe Trump l-a amuzat intervenția agenților de securitate, pe care a catalogat-o „eficientă”. „A fost foarte eficient”, a declarat Trump despre cât de repede au fost daţi afară. Citește și: Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de încheiere a războiului dintre Hamas și Israel Editor : A.C. Etichete: donald trump knesset conflict israel palestina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după... 2 Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne... 3 „Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe... 4 Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar... 5 Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...