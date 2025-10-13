Discursul susţinut luni de către preşedintele american Donald Trump în Parlamentul israelian (Knesset) a fost întrerupt pentru scurt timp de către doi deputaţi israelieni, scoşi apoi afară din sală.

Doi deputați de origine arabă au fost scoși din sală, după ce au încercat să țină deasupra capului mesaje în care scria „recunoasteți statul Palestina”.

Ofer Kassif şi Aymen Odeh, membri ai Partidului Hadash-Taal, au fost escortaţi afară din hemiciclu.

Unul dintre ei ţinea un fluturaş în mână.

În timp ce erau daţi afară din sală, ceilalţi membri ai Parlamentului scandau „Trump! Trump! Trump!”.

Pe Trump l-a amuzat intervenția agenților de securitate, pe care a catalogat-o „eficientă”.

„A fost foarte eficient”, a declarat Trump despre cât de repede au fost daţi afară.

