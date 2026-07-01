Live TV

Trump îşi apără miliardul de dolari făcut anul trecut din criptomonede. „Toată lumea face profit”

Data publicării:
Trump Air Force One
Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump şi-a apărat miercuri câştigurile de aproximativ 1,2 miliarde de dolari făcute anul trecut din activităţi cu criptomonede, în 2025, subliniind că „toată lumea profită” de întoarcerea sa la putere.

„Ştiţi de fac eu profit? Pentru că bursa creşte. Toată lumea face profit”, le-a declarat unor jurnalişti preşedintele american în timp ce se pregătea să facă primul său zbor la bordul noii aeronave prezidenţiale Air Force One, oferită de către Qatar, relatează AFP, citată de News.ro.

Întrebat despre acuzațiile îşi foloseşte funcţia pentru a se îmbogăţi personal, miliardarul republican a răspuns că veniturile sale sunt plasate în trusturi fără drept de control - structuri folosite de către persoane care ocupă o funcţie publică, pentru ca bunurile lor private să fie gestionate în mod independent.

„Eu nu mă ocup de finanţele mele personale. Avem fonduri care-mi gestionează banii”, a spus Trump.

„Am câştigat mulţi bani înainte să devin preşedinte. Ei îmi investesc banii şi nu stau de vorbă cu ei”, a subliniat el.

Trump a dat asigurări că averea sa se datorează carierei sale anterioare, în pofida faptului că aceste venituri provin din activităţi pe care le-a desfăşurat după ce s-a întors la Casa Albă.

„Nu ştiu dacă am avut o carieră mai bună în politcă sau în afaceri, dar am avut o carieră mare în afaceri”, a declarat el.

„Deci, profităm toţi. Eu profit pentru că am mulţi bani şi mult cash”, a adăugat Donald Trump.

Potrivit unui document făcut public marţi de către Biroul Eticii Guvernamentale (OGE), şeful statului american a primit aproximativ 550 de milioane de dolari mulţumită legăturilor sale cu platforma de criptomonede susţinută de către familia sa - World Liberty Financial (WLF).

În document apare de asemenea un venit de 635 de milioane de dolari obţinut în virtutea unui acord de licenţă legat de criptomoneda care-i poartă numele - $TRUMP - comercializată cu câteva ore înaintea învestirii sale, în ianuarie 2025.

Activităţile lui Donald Trump în sectorul criptomonedelor sunt principalul motiv care explică aproape o triplare a patrimoniului său personal - de la 2,3 la 6,5 miliarde de dolari - din 2024 şi până în 2026, potrivit revistei Forbes.

Fostul magnat imobiliar este acuzat cu regularitate de conflict de interese, cu privire la faptul că a investit în industria monedelor electronice, în pofida faptului că a luat, de la învestire, mai multe măsuri de dereglementare a sectorului, ceea ce a condus la o creştere a preţurilor activelor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu
4
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Election 2026 Colorado
„Vântul este pe cale să îşi schimbe direcţia”: Valul progresist câștigă teren în rândul democraților americani
trump vorbeste la birou
Trump salută reuniuni „foarte bune” cu Iranul, dar evocă și lovituri „foarte puternice”: „Eu numesc asta denuclearizare”
Donald Trump
Donald Trump ia din nou în calcul revenirea la un „război total” în Iran. Discuții „indirecte” între oficiali americani şi iranieni
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul vrea să obțină recunoașterea internațională a controlului său asupra Strâmtorii Ormuz și a dreptului de a percepe taxe (Reuters)
Bulgarian-NATO military exercise in the Black sea, Bulgaria - 10 Jul 2015
Exerciții NATO în largul coastelor SUA, pe fondul tensiunilor cu administrația Trump. Reacții de la Washington
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur...
stalp DN1
Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI: Era în stadiu avansat de...
Ultimele știri
Restricții de trafic pe bulevardul Basarabia din Capitală. Măsuri după apariția unei surpări în șosea
Chișinăul aprobă noul acord cu România pentru podul peste Prut care va lega Republica Moldova de Autostrada Unirii
O trombă de apă s-a format deasupra Lacului Constanţa. Fenomenul a durat 15 minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...