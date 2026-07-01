Trump îşi apără miliardul de dolari făcut anul trecut din criptomonede. „Toată lumea face profit”

Preşedintele american Donald Trump şi-a apărat miercuri câştigurile de aproximativ 1,2 miliarde de dolari făcute anul trecut din activităţi cu criptomonede, în 2025, subliniind că „toată lumea profită” de întoarcerea sa la putere.

„Ştiţi de fac eu profit? Pentru că bursa creşte. Toată lumea face profit”, le-a declarat unor jurnalişti preşedintele american în timp ce se pregătea să facă primul său zbor la bordul noii aeronave prezidenţiale Air Force One, oferită de către Qatar, relatează AFP, citată de News.ro.

Întrebat despre acuzațiile îşi foloseşte funcţia pentru a se îmbogăţi personal, miliardarul republican a răspuns că veniturile sale sunt plasate în trusturi fără drept de control - structuri folosite de către persoane care ocupă o funcţie publică, pentru ca bunurile lor private să fie gestionate în mod independent.

„Eu nu mă ocup de finanţele mele personale. Avem fonduri care-mi gestionează banii”, a spus Trump.

„Am câştigat mulţi bani înainte să devin preşedinte. Ei îmi investesc banii şi nu stau de vorbă cu ei”, a subliniat el.

Trump a dat asigurări că averea sa se datorează carierei sale anterioare, în pofida faptului că aceste venituri provin din activităţi pe care le-a desfăşurat după ce s-a întors la Casa Albă.

„Nu ştiu dacă am avut o carieră mai bună în politcă sau în afaceri, dar am avut o carieră mare în afaceri”, a declarat el.

„Deci, profităm toţi. Eu profit pentru că am mulţi bani şi mult cash”, a adăugat Donald Trump.

Potrivit unui document făcut public marţi de către Biroul Eticii Guvernamentale (OGE), şeful statului american a primit aproximativ 550 de milioane de dolari mulţumită legăturilor sale cu platforma de criptomonede susţinută de către familia sa - World Liberty Financial (WLF).

În document apare de asemenea un venit de 635 de milioane de dolari obţinut în virtutea unui acord de licenţă legat de criptomoneda care-i poartă numele - $TRUMP - comercializată cu câteva ore înaintea învestirii sale, în ianuarie 2025.

Activităţile lui Donald Trump în sectorul criptomonedelor sunt principalul motiv care explică aproape o triplare a patrimoniului său personal - de la 2,3 la 6,5 miliarde de dolari - din 2024 şi până în 2026, potrivit revistei Forbes.

Fostul magnat imobiliar este acuzat cu regularitate de conflict de interese, cu privire la faptul că a investit în industria monedelor electronice, în pofida faptului că a luat, de la învestire, mai multe măsuri de dereglementare a sectorului, ceea ce a condus la o creştere a preţurilor activelor.

Editor : M.B.