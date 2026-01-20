Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa de Truth Social, o serie de mesaje în care a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a convenit organizarea unei întâlniri la Davos pe tema Groenlandei și a făcut public un presupus mesaj privat primit de la președintele Franței, Emmanuel Macron. În același timp, Trump a distribuit o hartă falsă a emisferei vestice și a criticat dur Marea Britanie pentru cedarea unei baze militare din Oceanul Indian, relatează Reuters și Politico.

În ultimele zile, Trump și-a intensificat amenințările privind preluarea Groenlandei, anunțând că va impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care s-au mobilizat pentru a bloca ambițiile sale extraterritoriale. Anunțul a declanșat o reacție în lanț în rândul liderilor europeni, care caută o strategie comună de răspuns.

În mesajul atribuit lui Emmanuel Macron și publicat de Trump, liderul francez i-ar fi scris președintelui american: „Prietene, suntem complet aliniați pe Siria. Putem face lucruri mari în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”.

Macron ar fi adăugat: „Să încercăm să construim lucruri mari. Pot organiza o reuniune G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii, pe marginea întâlnirii. Hai să luăm cina împreună la Paris, joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel”.

Răspunsurile lui Trump, dacă există, nu au fost incluse în captura de ecran postată de acesta.

Casa Albă și Palatul Élysée nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial, în ciuda solicitărilor de comentarii, potrivit Reuters. Un oficial francez apropiat de președintele Macron a confirmat că mesajul este autentic.

„Nu mai există cale de întoarcere”

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda”, a mai scris Trump pe Truth Social.

„Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, în Elveția. Așa cum am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu mai există cale de întoarcere – toată lumea este de acord cu asta!”, se mai arată în mesajul liderului SUA.

Într-un nou gest care a alimentat controversele, Trump a distribuit ulterior o hartă falsă, apărută pe fundalul unei fotografii reale realizate în timpul unei vizite a liderilor europeni la Washington, care arăta Canada, Groenlanda și Venezuela sub drapelul Statelor Unite.

Pentru a completa avalanșa de postări, Donald Trump și-a îndreptat apoi atenția asupra Marii Britanii, criticând acordul prin care Londra a acceptat să cedeze suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius. Trump a acuzat Regatul Unit că „plănuiește să ofere Insula Diego Garcia, locul unei baze militare vitale pentru SUA, către Mauritius, fără absolut niciun motiv”.

În acest context tensionat, liderii Uniunii Europene urmează să se reunească joi seara, la Bruxelles, într-un summit de urgență, după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea unor noi taxe vamale asupra mai multor state membre ale UE, în urma solicitării sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Editor : C.S.