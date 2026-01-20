Live TV

Foto Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA

Data actualizării: Data publicării:
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Foto: Truth Social/Donald Trump
Din articol
„Nu mai există cale de întoarcere”

Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa de Truth Social, o serie de mesaje în care a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a convenit organizarea unei întâlniri la Davos pe tema Groenlandei și a făcut public un presupus mesaj privat primit de la președintele Franței, Emmanuel Macron. În același timp, Trump a distribuit o hartă falsă a emisferei vestice și a criticat dur Marea Britanie pentru cedarea unei baze militare din Oceanul Indian, relatează Reuters și Politico

În ultimele zile, Trump și-a intensificat amenințările privind preluarea Groenlandei, anunțând că va impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care s-au mobilizat pentru a bloca ambițiile sale extraterritoriale. Anunțul a declanșat o reacție în lanț în rândul liderilor europeni, care caută o strategie comună de răspuns.

În mesajul atribuit lui Emmanuel Macron și publicat de Trump, liderul francez i-ar fi scris președintelui american: „Prietene, suntem complet aliniați pe Siria. Putem face lucruri mari în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Macron ar fi adăugat: „Să încercăm să construim lucruri mari. Pot organiza o reuniune G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii, pe marginea întâlnirii. Hai să luăm cina împreună la Paris, joi, înainte să te întorci în SUA. Emmanuel”.

Răspunsurile lui Trump, dacă există, nu au fost incluse în captura de ecran postată de acesta. 

Casa Albă și Palatul Élysée nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial, în ciuda solicitărilor de comentarii, potrivit Reuters. Un oficial francez apropiat de președintele Macron a confirmat că mesajul este autentic.

Citește și: VIDEO Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu mai există cale de întoarcere”

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda”, a mai scris Trump pe Truth Social.

„Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, în Elveția. Așa cum am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu mai există cale de întoarcere – toată lumea este de acord cu asta!”, se mai arată în mesajul liderului SUA. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un nou gest care a alimentat controversele, Trump a distribuit ulterior o hartă falsă, apărută pe fundalul unei fotografii reale realizate în timpul unei vizite a liderilor europeni la Washington, care arăta Canada, Groenlanda și Venezuela sub drapelul Statelor Unite.

Pentru a completa avalanșa de postări, Donald Trump și-a îndreptat apoi atenția asupra Marii Britanii, criticând acordul prin care Londra a acceptat să cedeze suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius. Trump a acuzat Regatul Unit că „plănuiește să ofere Insula Diego Garcia, locul unei baze militare vitale pentru SUA, către Mauritius, fără absolut niciun motiv”.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acest context tensionat, liderii Uniunii Europene urmează să se reunească joi seara, la Bruxelles, într-un summit de urgență, după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea unor noi taxe vamale asupra mai multor state membre ale UE, în urma solicitării sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
3
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Digi Sport
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag china
China confirmă că a primit invitația SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza
trump keir
Trump atacă Londra după acordul privind insulele Chagos: „Un act de slăbiciune totală”
Make America go away, șepcile de succes în Danemarca. Foto X
O firmă daneză a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează MAGA. „Make America Go Away”
Margo Martin și Donald Trump
Cine este Margo Martin, arma secretă a lui Donald Trump pe reţelele sociale. „Rolul ei e crucial”
donald trump
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pe vin și șampanie, după refuzul lui Macron de a intra în „Consiliul pentru Pace”
Recomandările redacţiei
roman tren spania colaj
Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania: „Am avut senzația...
masina de politie in trafic
Ciucu anunță amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea pe...
pasaj basarab
Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o...
Ultimele știri
Ninsori istorice în Kamceatka. Imaginile din adevăratul Iad alb, cu zăpadă până la etajul 2 al blocurilor
Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu
O furtună solară majoră a lovit Pământul. Meteorologii explică ce efecte poate avea fenomenul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din ianuarie este despre obiective și asumare. Trei zodii sunt forțate să treacă la acțiune
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Condamnat celebru din Republica Moldova, în comă profundă după ce a aflat că va fi extrădat din România...
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Nu scăpăm de ger, anunţă ANM. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Digi FM
Mario Iorgulescu, noi declarații controversate într-un live pe TikTok: „Justiția din România n-are ce să-mi...
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell joacă în „The Madison”, un spin-off desprins din universul „Yellowstone”...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
România are 17 pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Era una dintre cele mai promițătoare actrițe, dar s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Cum arată...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”