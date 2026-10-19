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Trump își declară sprijinul total pentru Netanyahu înainte de alegerile din Israel: Un mare prim-ministru războinic și partener de pace

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benjamin netanyahu - donald trump
Benjamin Netanyahu (stânga) și Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia
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Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a declarat duminică sprijinul pentru aliatul său Benjamin Netanyahu, în timp ce prim-ministrul israelian se luptă să obţină un avantaj în alegerile parlamentare de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Trump l-a lăudat pe Netanyahu, numindu-l un „mare prim-ministru războinic” şi un partener de pace, şi i-a recunoscut meritul de a s-a alăturat Statelor Unite în lansarea atacurilor asupra Iranului în luna februarie. Conflictul, aflat în a şaptea lună, a perturbat pieţele energetice la nivel global şi a provocat haos în Orientul Mijlociu, avariind infrastructura critică şi destabilizând economiile regionale.

„Bibi Netanyahu s-a dovedit puternic, curajos şi strălucit în faţa unei opoziţii enorme, inclusiv a celei venite chiar din interiorul Israelului”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „În ciuda tuturor acestor lucruri, el a rezistat şi, de fapt, a prosperat! L-am urmărit pe Bibi în cele mai grele momente. Oamenii obişnuiţi, bărbaţi sau femei, în astfel de situaţii ar fi cedat sub presiune — dar Bibi nu a cedat, ci a devenit de fapt mai puternic şi îşi păstrează aceeaşi forţă şi astăzi.”

În mesajul său, adresat „marelui popor al Israelului”, Trump a adăugat: „Vă rog ca această scrisoare să reprezinte sprijinul meu deplin şi total pentru Bibi Netanyahu în viitoarea sa campanie pentru realegerea în funcţia de prim-ministru al Israelului”.

Nu este sigur că susţinerea lui Trump le va oferi lui Netanyahu şi partidului său de dreapta, Likud, un impuls în alegerile naţionale din 27 octombrie, întrucât sprijinul public israelian pentru Trump a scăzut pe fondul dezacordurilor dintre Israel şi SUA cu privire la Iran, scrie News.ro.

Sondajele indică faptul că niciun candidat nu are o cale clară către putere. Prim-ministrul Israelului este ales prin formarea unei coaliţii în parlament, şi nu prin vot popular direct.

Acestea vor fi primele alegeri din Israel de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a zguduit ţara şi a aruncat Orientul Mijlociu în haos, pe măsură ce Israelul a intrat în război în Gaza, Liban şi Iran. Alegerile ar putea determina dacă Netanyahu rămâne la putere după una dintre cele mai importante perioade din istoria Israelului sau dacă este învins de rivalii de centru care promit să inaugureze o nouă eră.

Netanyahu i-a mulţumit imediat „dragului (său) prieten Donald” pe X, afirmând: „Împreună vom duce misiunea la bun sfârşit!”

Trump a încălcat o tradiţie îndelungată a SUA prin susţinerea unor candidaţi la alegerile din ţări străine, printre care Ungaria, Columbia, Argentina, Japonia şi Honduras.

Editor : B.E.

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