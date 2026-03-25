Trump își reprogramează vizita în China din cauza războiului cu Iran. Când va avea loc întâlnirea cu Xi Jinping

Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Incertitudini legate de conflictul cu Iranul China, posibil avantaj în negocieri

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, miercuri, că se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, la Beijing, în luna mai, după ce summitul programat anterior a fost amânat din cauza războiului împotriva Iranului, scrie France 24.

Trump a declarat că așteaptă cu nerăbdare „vizita monumentală”, programată inițial la finalul lunii martie, și că îl va găzdui pe Xi și pe soția acestuia la Washington mai târziu în acest an.

„Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, președintele Xi Jinping, care a fost inițial amânată din cauza operațiunii noastre militare în Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai”, a spus Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a precizat că oficialii americani și chinezi „finalizează pregătirile” pentru vizitele „istorice” de la Beijing și Washington.

Citește și: „Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de apelurile „absurd de incoerente” ale lui Trump în privinţa Iranului

„Aștept cu mare interes să petrec timp cu președintele Xi, în ceea ce sunt sigur că va fi un eveniment monumental”, a adăugat Trump.

Casa Albă anunțase noile date cu puțin timp înainte de mesajul publicat de liderul american.

Trump urma să călătorească la Beijing între 31 martie și începutul lunii aprilie, pentru prima dată în al doilea său mandat, în cadrul unui summit menit să relanseze relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, în octombrie, în marja unui summit regional, unde au convenit asupra unui armistițiu în războiul comercial declanșat de tarifele globale impuse de Trump.

Însă, pe 16 martie, Trump a declarat că a cerut Chinei amânarea întâlnirii pentru a gestiona situația din Orientul Mijlociu.

„Din cauza războiului vreau să fiu aici, trebuie să fiu aici, simt asta. Așa că am cerut să amânăm întâlnirea cu aproximativ o lună”, le-a spus Trump jurnaliștilor la acel moment.

Incertitudini legate de conflictul cu Iranul

Casa Albă nu a precizat clar dacă reprogramarea vizitei indică faptul că administrația americană se așteaptă ca războiul cu Iranul, unul dintre cei mai apropiați aliați geopolitici ai Chinei, să se încheie până atunci.

„Am estimat întotdeauna aproximativ patru până la șase săptămâni (durata operațiunilor militare împotriva Iranului), așa că puteți face calculele”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

„Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe durata acestor operațiuni militare. A înțeles, evident, cererea de amânare și a acceptat-o.”

Citește și: Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”

China, posibil avantaj în negocieri

Analiștii consideră că Beijingul ar putea avea o poziție mai puternică în negocieri atunci când vizita va avea loc.

Decizia lui Trump de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului a amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu, a dus la creșterea prețurilor la energie și a alimentat temerile privind perturbarea aprovizionării globale, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz.

În condițiile în care liderul american se confruntă cu dificultăți în a defini finalul intervenției și cu reticența aliaților tradiționali, o vizită în China ar putea reprezenta o oportunitate diplomatică importantă.

Poziția mai slabă a lui Trump ar putea permite Beijingului să ceară concesii, inclusiv reduceri suplimentare de tarife și limitarea presiunilor americane pe alte teme comerciale, precum accesul la minerale critice.

Citește și: Exportatorii de gaze din SUA, unii dintre cei mai mari beneficiari ai războiului din Iran. Cum a reușit China să evite criza energetică

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Digi Sport
S-a terminat! Cele două variante luate în calcul ”în culise” în cazul Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul spaniol Pedro Sanchez
Sanchez critică din nou războiul lui Trump în Iran: „Nu e corect ca cineva să dea foc lumii, iar noi să înghiţim cenuşa”
profimedia-1085371538
Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe terestre. Ținta vizată, una dintre „cele mai strategice din lume”
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de apelurile „absurd de incoerente” ale lui Trump în privinţa Iranului
Donald Trump
Donald Trump, ironizat în presa iraniană. Cum este prezentat președintele american după declarațiile privind Iranul
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Recomandările redacţiei
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o...
Kuwait Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Casa Albă: Trump poartă...
Ultimele știri
Unul din șoferii implicați în accidentul din Neamț își sărbătorea azi ziua de naștere, cel de-al doilea – mâine. Ambii au murit
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul Prahova şi una din Dâmboviţa
Cseke Attila: UDMR nu vrea să iasă de la guvernare. Această perioadă nu se tratează cu certuri, ci cu coeziune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fosta rivală a Simonei Halep. De 7 luni e ”dată dispărută”
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia! Am stat în carantină Covid cu turcul de la Roma! Făcea...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”