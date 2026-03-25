Trump își reprogramează vizita în China din cauza războiului cu Iran. Când va avea loc întâlnirea cu Xi Jinping

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, miercuri, că se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, la Beijing, în luna mai, după ce summitul programat anterior a fost amânat din cauza războiului împotriva Iranului, scrie France 24.

Trump a declarat că așteaptă cu nerăbdare „vizita monumentală”, programată inițial la finalul lunii martie, și că îl va găzdui pe Xi și pe soția acestuia la Washington mai târziu în acest an.

„Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, președintele Xi Jinping, care a fost inițial amânată din cauza operațiunii noastre militare în Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai”, a spus Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a precizat că oficialii americani și chinezi „finalizează pregătirile” pentru vizitele „istorice” de la Beijing și Washington.

„Aștept cu mare interes să petrec timp cu președintele Xi, în ceea ce sunt sigur că va fi un eveniment monumental”, a adăugat Trump.

Casa Albă anunțase noile date cu puțin timp înainte de mesajul publicat de liderul american.

Trump urma să călătorească la Beijing între 31 martie și începutul lunii aprilie, pentru prima dată în al doilea său mandat, în cadrul unui summit menit să relanseze relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, în octombrie, în marja unui summit regional, unde au convenit asupra unui armistițiu în războiul comercial declanșat de tarifele globale impuse de Trump.

Însă, pe 16 martie, Trump a declarat că a cerut Chinei amânarea întâlnirii pentru a gestiona situația din Orientul Mijlociu.

„Din cauza războiului vreau să fiu aici, trebuie să fiu aici, simt asta. Așa că am cerut să amânăm întâlnirea cu aproximativ o lună”, le-a spus Trump jurnaliștilor la acel moment.

Incertitudini legate de conflictul cu Iranul

Casa Albă nu a precizat clar dacă reprogramarea vizitei indică faptul că administrația americană se așteaptă ca războiul cu Iranul, unul dintre cei mai apropiați aliați geopolitici ai Chinei, să se încheie până atunci.

„Am estimat întotdeauna aproximativ patru până la șase săptămâni (durata operațiunilor militare împotriva Iranului), așa că puteți face calculele”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt.

„Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe durata acestor operațiuni militare. A înțeles, evident, cererea de amânare și a acceptat-o.”

China, posibil avantaj în negocieri

Analiștii consideră că Beijingul ar putea avea o poziție mai puternică în negocieri atunci când vizita va avea loc.

Decizia lui Trump de a se alătura Israelului în atacurile asupra Iranului a amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu, a dus la creșterea prețurilor la energie și a alimentat temerile privind perturbarea aprovizionării globale, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz.

În condițiile în care liderul american se confruntă cu dificultăți în a defini finalul intervenției și cu reticența aliaților tradiționali, o vizită în China ar putea reprezenta o oportunitate diplomatică importantă.

Poziția mai slabă a lui Trump ar putea permite Beijingului să ceară concesii, inclusiv reduceri suplimentare de tarife și limitarea presiunilor americane pe alte teme comerciale, precum accesul la minerale critice.

Editor : Ana Petrescu