Un nou derapaj marca Donald Trump, la adresa presei pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc în mijlocul unui interviu acordat postului NBC, nemulțumit de întrebările adresate. Și nu oricum, ci după ce a jignit-o pe jurnalista respectivă.

Trump: Ești părtinitoare, presa ta e părtinitoare, iar emisiunea „Meet the Press” e părtinitoare.

Jurnalistă: Ca să fim corecți, nu sunt părtinitoare.

Trump: Serios? Atunci le faci jocul. Ori ești părtinitoare, ori ești proastă. Am câștigat alegerile la diferență uriașă și am parte de presă negativă în proporție de 94%. Știi de ce? Pentru că nu aveți credibilitate. Ești părtinitoare, emisiunea „Meet the Press” e părtinitoare, la fel și ABC, CBS și CNN. Hai să terminăm, m-am săturat! Mulțumesc, dragă, distracție plăcută! O țară nu poate fi minunată dacă există presă părtinitoare. Haideți, să mergem!

Jurnalistă: Am venit tocmai până în Wisconsin pentru acest interviu...

Înainte de acest moment, Trump a vorbit despre Iran, afirmând că nu intenţionează să retragă cei aproximativ 50.000 de militari desfăşuraţi pentru războiul împotriva Iranului până când nu se va ajunge la o soluţionare definitivă a acestui conflict.

„Nu consider că sunt în vreun pericol. Avem cea mai bună apărare şi cel mai bun atac care s-au văzut vreodată”, a spus Trump.

În opinia sa, o eventuală retragere, chiar şi parţială, a acestui contingent ar fi o decizie „necugetată”, întrucât Statele Unite ar putea fi nevoite să folosească aceste trupe dacă în cele din urmă eşuează negocierile cu Iranul.

„Am pierdut 13 oameni acolo şi este mult”, a recunoscut Trump. Totuşi, el a adăugat că, „dacă privim la (războiul care a avut loc în) Vietnam, unde au murit sute de mii de oameni, sau la oricare dintre ultimele şapte sau opt războaie (...), am pierdut 13. Este mai puţin decât oricine şi-ar fi imaginat”.

Pe de altă parte, Trump a insistat că nu va dezgheţa active iraniene şi nici nu va ridica sancţiuni impuse Iranului înainte de a se ajunge la un acord de pace. „Da. Dacă (iranienii) se comportă bine, dacă fac o treabă bună, începem să discutăm. Da”, a indicat el.

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Editor : C.L.B.