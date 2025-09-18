Trump jubilează după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post „pe termen nelimitat”: „Felicitări ABC”

ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Jimmy Kimmel Live va fi retras din emisie pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, refuzând să ofere mai multe detalii.

Un reprezentant al lui Kimmel nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Decizia surprinzătoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul administraţiei Trump responsabil cu acordarea licenţelor posturilor locale ABC a presat public compania să-l pedepsească pe Kimmel.

Cel puţin doi dintre principalii proprietari ai posturilor afiliate ABC au declarat ulterior că vor prelua emisiunea lui Kimmel, stârnind speculaţii că proprietarii încercau să câştige favorurile administraţiei. Conglomeratele media locale caută fiecare fuziuni care ar necesita aprobarea administraţiei.

În timp ce Kimmel se pregătea să înregistreze episodul de miercuri seara la Hollywood, ABC a decis să renunţe la emisiune, spre surprinderea industriei de divertisment.

Trump: „Felicitări ABC pentru curaj”

Grupurile pentru libertatea de exprimare au condamnat imediat ABC, calificând suspendarea drept laşă, în timp ce preşedintele Trump, care s-a certat frecvent cu Kimmel, a sărbătorit din Marea Britanie, unde se află într-o vizită de stat.

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârşit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. „Asta îi lasă pe Jimmy (Fallon) şi Seth, doi rataţi total, la Fake News NBC. Audienţele lor sunt, de asemenea, oribile. Fă-o, NBC!!!”.

Pauza pe termen nedeterminat subliniază cât de politizate au devenit opiniile şi comentariile în jurul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, cu campanii de mare amploare care îndeamnă angajatorii să concedieze persoanele care fac comentarii percepute ca fiind nefavorabile lui Kirk.

Preşedintele a criticat şi companiile media, în special atunci când acestea nu îi sunt pe plac. El a intentat proces de calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari publicaţiei The New York Times.

În timpul monologului său de luni seara, Kimmel a spus că mişcarea MAGA încearcă să câştige puncte politice încercând să demonstreze că presupusul ucigaş al lui Kirk, Tyler Robinson, nu era unul dintre ai lor.

„Gruparea MAGA încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva decât unul dintre ei şi face tot ce poate pentru a câştiga puncte politice din asta”, a spus Kimmel. „Între acuzaţii, a existat şi durere”.

Declaraţiile prezentatorului emisiunii nocturne de la ABC constituie „cel mai bolnav comportament posibil”, a declarat miercuri preşedintele FCC (Federal Communications Commision), Brendan Carr, podcasterului de dreapta Benny Johnson. Carr a sugerat că FCC ar putea revoca licenţele afiliate ABC pentru a forţa Disney să-l pedepsească pe Kimmel.

„Putem face acest lucru pe cale uşoară sau pe cale grea”, a spus Brendan Carr, preşedintele FCC . „Aceste companii pot găsi modalităţi de a schimba comportamentul şi de a lua măsuri împotriva lui Kimmel, sau FCC va avea de lucru în plus”.

Şi vorbind miercuri seara la Fox, Carr a sugerat că radiodifuzorii vor fi supuşi unei presiuni mai mari de acest gen în viitor.

„Noi, cei de la FCC, vom impune respectarea obligaţiei de interes public. Există posturi de televiziune cărora nu le place acest lucru, ele pot preda licenţa FCC”, a spus Carr. „Dar asta este treaba noastră. Repet, facem progrese în acest moment”.

„Un act de violenţă politică de neiertat”

Însă Anna Gomez, singura comisar democrată din cadrul FCC, a scris pe X că, deşi „un act de violenţă politică de neiertat comis de un individ tulburat nu trebuie niciodată exploatat ca justificare pentru o cenzură şi un control mai ample”, administraţia Trump „foloseşte din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”.

În cadrul unei discuţii cu Erin Burnett de la CNN, după ce emisiunea lui Kimmel a fost scoasă din grila de programe, Gomez a declarat că „Primul Amendament nu ne permite nouă, FCC, să le spunem radiodifuzorilor ce pot difuza”.

„Am văzut clipul. El nu a făcut nicio afirmaţie nefondată, dar a făcut o glumă, una pe care alţii ar putea-o considera chiar grosolană, dar care nu este nici ilegală, nici un motiv pentru ca trusturile să capituleze în faţa acestei administraţii în moduri care încalcă Primul Amendament”, a declarat Gomez pentru CNN. „Acest lucru creează un precedent periculos, iar companiile trebuie să se opună ferm oricăror eforturi de a renunţa la libertatea garantată de Primul Amendament".

Site-urile web şi emisiunile TV pro-Trump au început să-l critice pe Kimmel pentru remarcile sale de marţi, iar pe măsură ce povestea a câştigat popularitate miercuri, unii proprietari de posturi afiliate ABC s-au simţit obligaţi să ia atitudine.

Nexstar, care operează aproximativ mai multe posturi afiliate ABC, a emis un comunicat de presă în care a declarat că „se opune ferm” remarcilor lui Kimmel şi că posturile sale „vor înlocui emisiunea cu alte programe în pieţele afiliate ABC”.

Jimmy Kimmel este una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale televiziunii americane. Pe lângă emisiunea sa, care oferă o perspectivă umoristică asupra actualităţii în cinci seri pe săptămână, el a fost de patru ori maestru de ceremonii la Oscaruri.

El a fost, de asemenea, o ţintă frecventă a furiei preşedintelui Trump. La scurt timp după ce CBS a anunţat anularea emisiunii de noapte a lui Stephen Colbert - o mişcare pe care Carr a sărbătorit-o public - Trump a sugerat că „următorul va fi Jimmy Kimmel, care are şi mai puţin talentat”.

Editor : C.L.B.