Trump l-a lăsat fără viză pe laureatul premiului Nobel, Wole Soyinka, care a fost păcălit de un taximetrist din Otopeni

Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, a anunțat că viza pentru SUA i-a fost anulată și i s-a interzis intrarea în țară, scrie BBC. Decizia ar putea avea legătură cu criticile recente la adresa lui Donald Trump, este de părere scriitorul.

Scriitorul în vârstă de 91 de ani, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură în 1986, a declarat că consulatul SUA i-a cerut să aducă pașaportul pentru ca viza sa să poată fi anulată personal, după ce au fost descoperite noi informații nespecificate.

Soyinka a numit invitația drept o „scrisoare de dragoste ciudată de la o ambasadă” într-o conferință de presă care a avut loc marți și prin care le-a transmis organizațiilor care speră să-l invite în SUA „să nu-și piardă timpul”.

Ambasada SUA în Nigeria a transmis că nu comentează cazuri individuale.

Laureatul Nobel a deținut anterior rezidență permanentă în SUA, dar a renunțat la ea în 2016, rupându-și Cartea Verde în semn de protest față de alegerea președintelui Donald Trump.

Soyinka a precizat marți că nu mai are Cartea Verde și a adăugat în glumă că aceasta „a căzut între degetele unei foarfece și a fost tăiată în bucăți”.

Celebrul autor a predat în mod regulat la universități din SUA în ultimii 30 de ani.

Soyinka a criticat în nenumărate rânduri poziția radicală a administrației Trump privind imigrația și crede că acesta este moticul anulării vizei.Recent, acesta l-a comparat pe Trump cu dictatorul Ugandei – „Idi Amin cu fața albă”, iar această declarație ar fi putut contribui la decizie. „Când l-am numit pe Donald Trump Idi Amin, am crezut că îi fac un compliment”, a spus Soyinka, „se comportă ca un dictator”.

În iulie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat schimbări radicale la politica sa privind vizele neimigranți pentru cetățenii din Nigeria și din alte câteva țări africane.

În luna iunie a acestui an, Wole Soyinka a venit în România pentru a participa la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). La aeroport a fost preluat de un taximetrist care i-a cerut pe o cursă până la un hotel din centrul Capitalei suma de 400 de euro.

Potrivit Poliției Române, Serviciul de Transporturi Aeroport "Henri Coandă" s-a autosesizat pe baza imaginilor video și a raportat suspiciunea de înșelăciune. Șoferul a fost identificat și a fost deschisă o anchetă.

Editor : A.P.