Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, acum ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel

Donald Trump și Jens Stoltenberg
Donald Trump și Jens Stoltenberg

Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.

„Din senin, în timp ce ministrul de finanţe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a relatat Dagens Naeringsliv, citând surse anonime. „Voia Premiul Nobel şi să discute despre tarife”, a precizat ziarul, scrie News.ro.

Casa Albă, Ministerul de Finanţe al Norvegiei şi Comitetul Nobel norvegian nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

Mai multe ţări, printre care Israel, Pakistan şi Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump la Nobelul pentru Pace invocând negocierea unor acorduri de pace sau a unor armistiţii, iar şeful Casei Albe a declarat că merită distincţia acordată de Norvegia, pe care au primit-o şi patru predecesori ai săi la Casa Albă.

Cu sute de candidaţi nominalizaţi în fiecare an, laureaţii sunt aleşi de Comitetul Nobel norvegian, ai cărui cinci membri sunt numiţi de parlamentul norvegian, conform voinţei industriaşului suedez din secolul al XIX-lea, Alfred Nobel.

Anunţul câştigătorului de anul acesta va fi făcut în octombrie, la Oslo.

Ziarul norvegian susţine că nu este prima dată când Trump aduce în discuţie premiul în conversaţiile sale cu Stoltenberg, fost secretar general al NATO.

Pubicaţia l-a citat pe Stoltenberg spunând că apelul a avut scopul de a discuta despre tarifele comerciale şi cooperarea economică înainte de o convorbire telefonică a lui Trump cu premierul norvegian Jonas Stoere. Întrebat dacă Trump a adus în discuţie premiul Nobel, Stoltenberg a răspuns: „Nu voi intra în detalii cu privire la conţinutul conversaţiei”. Mai mulţi oficiali ai Casei Albe, printre care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, şi reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, au participat la convorbire, a mai spus Stoltenberg.

Casa Albă a anunţat pe 31 iulie o taxă de 15% asupra importurilor din Norvegia, la fel ca în cazul Uniunii Europene. Norvegia este stat NATO, dar nu şi al Uniunii Europene, cu care are însă relaţii speciale.

Stoltenberg a declarat miercuri că Norvegia şi Statele Unite poartă în continuare negocieri cu privire la tarifele vamale.

