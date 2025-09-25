Live TV

Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban și Donald Trump. Foto: Profimedia
Viktor Orban și Donald Trump, la una dintre întâlnirile bilaterale. Foto: Profimedia
Din articol
„Tocmai am subliniat poziția Ungariei în favoarea păcii” „Rusia, partener de încredere”

Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc. Conversația, confirmată de ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, s-a axat pe securitatea energetică în Europa Centrală și a avut loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, informează TVPWorld. Szijjártó s-a întreținut cu ministrul rus de Externe, tot la ONU, potrivit hirado.hu.

În timp ce Trump a subliniat riscurile geopolitice ale dependenței energetice de Rusia, oficialii ungari au reiterat că politica lor energetică este determinată de geografie, nu de ideologie. 

Ungaria rămâne una dintre puținele țări din UE care încă importă petrol rusesc, în ciuda presiunilor crescânde din partea Occidentului.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, s-a întâlnit miercuri la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta principalele subiecte legate de războiul din Ucraina și cooperarea bilaterală în domeniul economic și energetic, relatează hirado.hu, citând comunicatul MAE ungar în care se confirma discuția telefonică Trump-Orban. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, la încheierea discuțiilor cu omologul său rus, ministrul ungar a subliniat că au trecut în revistă principalele probleme legate de războiul din Ucraina și cooperarea economică și energetică și, în același timp, a declarat că el și Serghei Lavrov pot discuta toate problemele chiar și în cele mai dificile momente.

„Tocmai am subliniat poziția Ungariei în favoarea păcii”

„Am subliniat că Ungaria dorește ca pacea să se instaureze cât mai repede în vecinătatea sa. De trei ani și jumătate ne confruntăm cu consecințele dramatice ale războiului din Ucraina și dorim ca acest război să se încheie cât mai repede”, a subliniat ministrul ungar de Externe.

„Ministrul rus a declarat că tocmai a discutat cu secretarul de Stat american Marco Rubio, ceea ce, în opinia mea, este cea mai bună veste pe care o puteam primi, deoarece, atâta timp cât negocierile americano-ruse la cel mai înalt nivel continuă, putem fi siguri că pacea va fi restabilită și că cel mai rău scenariu, și anume izbucnirea unui al treilea război mondial, va putea fi evitat”, a continuat el.

„Rusia, partener de încredere”

Péter Szijjártó a mai indicat că Rusia este un partener de încredere în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și că, din motive geografice și fizice, aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată fără țiței și gaze naturale rusești în acest moment.

„Nu este o chestiune politică sau ideologică, ci pur și simplu una geografică și fizică”, a declarat el. 

 Ministrul ungara anunțat apoi că guvernul de la Budapesta este, de asemenea, în contact permanent cu liderii americani. „Suntem, de asemenea, în contact permanent cu guvernul american. Prim-ministrul a discutat recent și cu președintele Donald Trump, iar cei doi au abordat mai multe subiecte: starea de război, posibilitățile de pace, evoluția economiei mondiale, situația legată de tarifele vamale și, bineînțeles, problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, toate acestea având loc cu câteva ore în urmă”, a adăugat el.

Cota Ungariei din totalul exporturilor de țiței rusesc este de 2,2%, ceea ce înseamnă că restul de 97,8% este cumpărat de alții, ceea ce evidențiază, de asemenea, ipocrizia țărilor din Europa de Vest, a declarat Péter Szijjártó, miercuri, la New York.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ministrul a calificat țările din Europa de Vest drept ipocrite într-un interviu acordat CNN pentru că au pretins că au încetat să mai importe petrol rusesc, în timp ce continuă să o facă, nu în mod direct, ci în secret.

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digi Sport
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cetatenie romana poza
Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se...
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima...
Ultimele știri
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor
Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald tusk
Mesajul lui Donald Tusk, după ce Trump și-a schimbat discursul față de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”
Eurofighter Typhoon
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
Dmitri Rogozin
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale”
avion
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”