Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia

Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc. Conversația, confirmată de ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, s-a axat pe securitatea energetică în Europa Centrală și a avut loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, informează TVPWorld. Szijjártó s-a întreținut cu ministrul rus de Externe, tot la ONU, potrivit hirado.hu.

În timp ce Trump a subliniat riscurile geopolitice ale dependenței energetice de Rusia, oficialii ungari au reiterat că politica lor energetică este determinată de geografie, nu de ideologie.

Ungaria rămâne una dintre puținele țări din UE care încă importă petrol rusesc, în ciuda presiunilor crescânde din partea Occidentului.

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, s-a întâlnit miercuri la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta principalele subiecte legate de războiul din Ucraina și cooperarea bilaterală în domeniul economic și energetic, relatează hirado.hu, citând comunicatul MAE ungar în care se confirma discuția telefonică Trump-Orban.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, la încheierea discuțiilor cu omologul său rus, ministrul ungar a subliniat că au trecut în revistă principalele probleme legate de războiul din Ucraina și cooperarea economică și energetică și, în același timp, a declarat că el și Serghei Lavrov pot discuta toate problemele chiar și în cele mai dificile momente.

„Tocmai am subliniat poziția Ungariei în favoarea păcii”

„Am subliniat că Ungaria dorește ca pacea să se instaureze cât mai repede în vecinătatea sa. De trei ani și jumătate ne confruntăm cu consecințele dramatice ale războiului din Ucraina și dorim ca acest război să se încheie cât mai repede”, a subliniat ministrul ungar de Externe.

„Ministrul rus a declarat că tocmai a discutat cu secretarul de Stat american Marco Rubio, ceea ce, în opinia mea, este cea mai bună veste pe care o puteam primi, deoarece, atâta timp cât negocierile americano-ruse la cel mai înalt nivel continuă, putem fi siguri că pacea va fi restabilită și că cel mai rău scenariu, și anume izbucnirea unui al treilea război mondial, va putea fi evitat”, a continuat el.

„Rusia, partener de încredere”

Péter Szijjártó a mai indicat că Rusia este un partener de încredere în ceea ce privește aprovizionarea cu energie și că, din motive geografice și fizice, aprovizionarea Ungariei nu poate fi garantată fără țiței și gaze naturale rusești în acest moment.

„Nu este o chestiune politică sau ideologică, ci pur și simplu una geografică și fizică”, a declarat el.

Ministrul ungara anunțat apoi că guvernul de la Budapesta este, de asemenea, în contact permanent cu liderii americani. „Suntem, de asemenea, în contact permanent cu guvernul american. Prim-ministrul a discutat recent și cu președintele Donald Trump, iar cei doi au abordat mai multe subiecte: starea de război, posibilitățile de pace, evoluția economiei mondiale, situația legată de tarifele vamale și, bineînțeles, problema aprovizionării cu energie a Europei Centrale, toate acestea având loc cu câteva ore în urmă”, a adăugat el.

Cota Ungariei din totalul exporturilor de țiței rusesc este de 2,2%, ceea ce înseamnă că restul de 97,8% este cumpărat de alții, ceea ce evidențiază, de asemenea, ipocrizia țărilor din Europa de Vest, a declarat Péter Szijjártó, miercuri, la New York.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ministrul a calificat țările din Europa de Vest drept ipocrite într-un interviu acordat CNN pentru că au pretins că au încetat să mai importe petrol rusesc, în timp ce continuă să o facă, nu în mod direct, ci în secret.

Editor : Marina Constantinoiu