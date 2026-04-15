Trump lansează noi critici la adresa papei Leon. Mesajul transmis de președintele american

Preşedintele american Donald Trump a continuat marţi seară disputa cu Papa Leon pe tema războiului din Iran şi a declarat că este „inacceptabil” ca Teheranul să deţină o bombă nucleară.

„Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că faptul ca Iranul să aibă o bombă nucleară este absolut inacceptabil”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Sursa foto: Truth Social

Trump a început să-l atace pe papă duminică, numindu-l „groaznic în materie de politică externă”, şi şi-a repetat criticile în mai multe rânduri. El a declarat că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”, într-un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi.

Luni, Papa Leon a spus că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.

Insistenţa lui Trump ca Iranul să nu deţină arme nucleare a fost un punct major de divergenţă în negocierile dintre SUA şi Iran din weekend.

