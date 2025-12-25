Live TV

Data publicării:
Donald Trump vorbește cu copiii despre Moș Crăciun Foto: captură video X

Donald Trump a răspuns la tradiționala linie telefonică pentru copiii care îl urmăresc pe Moș Crăciun prin linia specială NORAD. Din reședința sa din Florida, preşedintele SUA a glumit cu micii apelanţi, cărora le-a promis că autoritățile vor veghea să nu între în țară un Moș Crăciun rău şi i-a asigurat că Moșul este un personaj bun. Întregistrarea video a devenit virală.

Întrebare: „Cum se face că Moș Crăciun are un dispozitiv de urmărire?”

„Ei bine, noi îl urmărim pe Moș Crăciun  peste tot în lume.  Vrem să ne asigurăm că Moș Crăciun  se comportă frumos. Moș Crăciun este o persoană foarte bună. Vrem să ne asigurăm că nu este infiltrat, că nu se infiltrează în țara noastră un Moș Crăciun rău. Așadar, am aflat că Moș Crăciun este bun, că Moș Crăciun vă iubește, că Moș Crăciun iubește Oklahoma la fel de mult ca mine.  Șții, Oklahoma a fost foarte bun cu mine în alegeri, așa că iubesc Oklahoma.  Nu părăsi niciodată Oklahoma, bine?”, a răspuns președintele Statelor Unite.

