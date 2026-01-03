Trump: Maduro și soția lui au fost capturați și scoși din Venezuela

Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și scos pe calea aerului din țară.

Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”, a scris Donald Trump sâmbătă pe rețeaua lui socială, Truth Social.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei „agresiuni militare foarte grave” din partea Statelor Unite.

Editor : Bogdan Păcurar