Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”

Data publicării:
Screenshot 2025-10-22 150726
Donald Trump. Foto. Reuters
Din articol
Ce intenționează să facă Parlamentul israelian

Preşedintele american Donald Trump a avertizat, într-un interviu acordat revistei Time și publicat joi, că Israelul va pierde "sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, relatează Canalul 13 al televiziunii israeliene.

Întrebat despre aceste planuri de anexare în interviul despre care ziarul afirmă că a fost realizat telefonic pe 15 octombrie, Trump a răspuns: "Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că mi-am dat cuvântul ţărilor arabe", ca parte a negocierilor de încetare a focului din Fâşia Gaza.

„Şi nu puteţi face asta acum. Israelul ar pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă s-ar întâmpla asta", a adăugat el.

Ce intenționează să facă Parlamentul israelian

Interviul a fost publicat în timp ce vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio, care a sosit în Israel joi seara, şi-au exprimat indignarea faţă de decizia Knessetului (Parlamentul israelian) de a examina două proiecte de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene asupra Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Pentru Washington, un astfel de proiect de lege subminează eforturile de consolidare a fragilului armistiţiu din Fâşia Gaza după doi ani de război devastator, declanşat de un atac al grupării teroriste palestiniene Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

În interviul acordat publicaţiei Time, președintele american a discutat, de asemenea, despre cum a făcut presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-l convinge să accepte planul de pace.

„Bibi, nu poţi lupta împotriva întregii lumi", a susţinut el că i-ar fi spus lui Netanyahu în timpul unei conversaţii telefonice. "Ştiţi, l-am oprit pentru că ar fi continuat. Ar fi putut continua ani de zile", a mai spus Trump.

Preşedintele american a declarat, de asemenea, că este încrezător că Arabia Saudită va normaliza relaţiile cu Israelul până la sfârşitul anului.

„Nu mai există ameninţarea iraniană (după atacurile israeliene şi americane). Avem pace în Orientul Mijlociu", a asigurat el, adăugând că „ştie" că ţările se vor alinia „foarte repede" la Acordurile Abraham.

Întrebat dacă acest lucru se va întâmpla până la sfârşitul anului, el a răspuns: „Da, cred că da".

În 2020, Acordurile Abraham, mediate de Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, au dus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe ţări arabe.

Preşedintele american a remarcat, de asemenea, ceea ce el a numit o lipsă de conducere reală în rândul palestinienilor, lăudând în acelaşi timp relaţia sa cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi spunând că va „lua o decizie" cu privire la eliberarea de către Israel a lui Marwan Barghouti, celebrul lider palestinian închis în Israel.

Biroul prim-ministrului israelian a emis o declarație în limba engleză, în încercarea de a minimiza pagubele: „Votul din Knesset privind anexarea a fost o provocare politică deliberată din partea opoziției, menită să semene controverse în timpul vizitei vicepreședintelui J.D. Vance în Israel. Ambele proiecte de lege au fost sponsorizate de parlamentari ai opoziției. Partidul Likud și partidele religioase (principalii membri ai coaliției) nu au votat în favoarea acestor proiecte de lege, cu excepția unui membru Likud nemulțumit, care a fost recent demis din funcția de șef al unui comitet al Knessetului. Fără sprijinul Likud, este puțin probabil ca aceste proiecte de lege să ajungă nicăieri.”

Fostul prim-ministru Naftali Bennett a atacat coaliția, spunând: „Nu a existat niciodată un guvern care să fi prejudiciat suveranitatea Israelului pe teritoriul său mai mult decât actualul guvern eșuat. Nu numai că guvernul nu a aplicat suveranitatea nici măcar unui centimetru din țara noastră, dar printr-o conduită politică cinică, miniștrii l-au adus pe cel mai prietenos președinte american din toate timpurile în Israel pentru a nega suveranitatea chiar și în Valea Iordanului, Ma'ale Adumim și Gush Etzion - locuri care se află în centrul consensului național”, scrie Canalul 13.

 

 

 

 

