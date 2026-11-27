Preşedintele american Donald Trump a minimalizat importanţa schimbului de informaţii dintre China, Rusia şi Iran, în contextul în care, potrivit presei, aliaţii Teheranului ar fi contribuit la vizarea unor baze militare americane în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

Jurnaliştilor reuniţi la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, în Florida (sud-est), preşedintele american le-a transmis că războiul cu Iranul a fost abordat în timpul recentei sale discuţii trilaterale cu omologii săi chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin.

„Întâlnirea mea cu preşedintele Xi a fost o întâlnire incredibilă. Cred că sunt foarte puţin implicaţi în ceea ce priveşte Iranul. Ar putea să se implice, dar, pentru mine, a se implica ar însemna să tragă, nu să le împărtăşească câteva informaţii”, a declarat liderul american, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În ceea ce priveşte schimbul de informaţii din partea Rusiei, Donald Trump a afirmat: „Nu cred că oferă prea multe”.

Atât Moscova, cât şi Beijingul îşi doresc să se încheie conflictul cu Iranul şi „cred că, în acest sens, mă ajută”, a adăugat preşedintele Trump.

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Editor : B.P.