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Trump neagă că ar fi oferit Iranului relaxarea sancțiunilor pentru a pune capăt războiului. Ce spune Teheranul

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump: „Nu le-am oferit nimic” Ce spune Teheranul Prețurile petrolului cresc

Președintele american Donald Trump respinge informațiile potrivit cărora ar fi fost dispus să relaxeze sancțiunile și să deblocheze fonduri iraniene în schimbul unor concesii din partea Teheranului privind programul său nuclear. În paralel, Iranul se declară pregătit pentru negocieri cu Washingtonul, dar avertizează că nu va accepta „intimidarea sau constrângerea”.

Trump: „Nu le-am oferit nimic”

„Nu este adevărat. Nu le-am oferit nimic”, a scris Trump luni pe Truth Social.

Axios și CNN au relatat, citând oficiali americani care au vorbit sub protecția anonimatului, că Trump ar fi fost dispus să ofere Iranului o relaxare a sancțiunilor și să deblocheze fonduri iraniene în cadrul unui acord final, cu condiția ca Teheranul să demonstreze „progrese concrete” în privința dosarului nuclear, scrie Reuters.

Trump a prezentat împiedicarea Teheranului de a obține o armă nucleară drept unul dintre principalele obiective ale războiului, alături de eliminarea capacității Iranului de a-și ataca vecinii și crearea condițiilor pentru ca iranienii să își înlăture conducerea.

Iranul nu deține arme nucleare și neagă că intenționează să le dezvolte, dar susține că are dreptul de a dispune de capacități nucleare proprii în scopuri energetice.

Ce spune Teheranul

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, într-un interviu pentru emisiunea CBS „Face the Nation”, că Teheranul este pregătit pentru negocieri privind programul său nuclear și alte probleme, dar nu va accepta „intimidarea sau constrângerea”.

„Iranul nu caută războiul, dar se va apăra împotriva presiunilor, amenințărilor și atacurilor”, a declarat Pezeshkian, adăugând că Teheranul a acceptat deja că „nu trebuie să dezvoltăm arme nucleare”.

Oficiali americani și iranieni au discutat separat luni cu mediatorii, în cadrul unui nou efort de a pune capăt războiului care durează de șapte luni, potrivit unor oficiali din ambele țări.

Iranul a insistat duminică asupra faptului că numai diplomația poate soluționa conflictul său cu Statele Unite și Israelul.

„Condițiile noastre sunt clare, iar orice demers pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea acestor condiții”, a transmis ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, pe rețelele sociale. „Doar o soluție negociată îi poate scoate din acest impas.”

Araqchi le-a declarat vineri jurnaliștilor, la ONU, că acordul propus ar declanșa o numărătoare inversă de șapte zile până la redeschiderea strâmtorii și ar presupune o pauză a luptelor din regiune.

Trump a respins sâmbătă planul și a susținut că situația dificilă în care se află Iranul determină Teheranul să încerce să obțină un acord privind această rută maritimă strategică.

„Vor să încheie un acord pentru a deschide imediat Strâmtoarea Ormuz, pentru că pierd atât de rău”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Araqchi a afirmat că mediatorii care facilitează discuțiile dintre Teheran și Washington nu au transmis oficial Iranului un refuz din partea Statelor Unite.

„Așteptăm ca mediatorii să ne transmită pozițiile definitive și vom lua o decizie pe baza acestora”, a scris Araqchi.

Prețurile petrolului cresc

Războiul, lansat de Trump împreună cu Israelul în februarie sub denumirea „Operațiunea Epic Fury”, a provocat moartea a mii de oameni și perturbări severe ale aprovizionării globale cu energie, determinând creșterea prețurilor petrolului și alimentând inflația la nivel mondial.

Iranul și aliații săi au răspuns prin extinderea conflictului în întreaga regiune. Iranul a atacat cu drone și rachete aliați ai Statelor Unite din Golf, în timp ce rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, au lovit interese saudite.

Arabia Saudită, cel mai mare dintre statele din Golf, a fost atrasă și mai mult în război în această lună, după ce luptătorii Houthi au avansat în Yemen, au înfrânt forțele guvernului susținut de Riad și au amenințat exporturile saudite de petrol prin Marea Roșie.

Prețurile petrolului au crescut marți pentru a doua sesiune consecutivă, în condițiile în care îngrijorările persistente privind aprovizionarea din Orientul Mijlociu au cântărit mai mult decât semnalele privind redresarea exporturilor de țiței din regiune.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau 1,4%, până la 106,77 dolari pe baril, la ora 03:26 GMT, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 93,94 dolari pe baril, în creștere cu 1,34 dolari, sau 1,5%. Ambele cotații de referință încheiaseră ședința precedentă cu un avans de aproape un dolar pe baril.

Editor : Ș.A.

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