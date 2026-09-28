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Trump neagă că i-a propus lui Xi să cumpere arme americane: „Probabil că le-ar plăcea. Fabricăm echipamente mai bune decât ei”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump neagă că i-ar fi propus omologului său chinez, Xi Jinping, să cumpere arme din SUA, contrazicând declarațiile ambasadorului american la Beijing, David Perdue. Trump a afirmat însă că Beijingului „probabil” i-ar plăcea să cumpere arme americane, susținând că Statele Unite fabrică „echipamente mai bune” decât China, notează AFP și Agerpres.

„Nu am auzit niciodată de aşa ceva”, a spus preşedintele american în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii la Casa Albă, declarând, de asemenea: „Probabil că le-ar plăcea să cumpere, pentru că noi fabricăm echipamente mai bune decât ei, aşa că poate este o idee bună. Dar nu am vorbit despre asta”.

Ambasadorul american în China, David Perdue, a declarat duminică pentru Fox News că preşedintele Trump i-a transmis în mod clar omologului Xi Jinping că SUA vând arme peste tot în lume.

„De fapt, el l-a întrebat pe preşedintele Xi dacă ar vrea să cumpere nişte arme la un moment dat”, a spus Perdue, ca răspuns la o întrebare despre vânzările de arme ale SUA către Taiwan.

Editor : Ș.A.

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