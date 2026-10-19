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Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut

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Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Volodimir Zelenski și Donald Trump. Colaj foto / surse foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump leagă suspendarea sancţiunilor împotriva Rusiei de preţurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a apărat decizia de a suspenda unele sancţiuni împotriva Rusiei, acuzându-l pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de faptul că nu doreşte să pună capăt războiului.

„Decizia mea privind Rusia este una foarte simplă. Sunt în proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care să îndepărteze, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor”, a scris Trump pe Truth Social.

„Lui Zelenski nu-i pasă şi, sincer să fiu, având în vedere toţi banii pe care Europa i-a dat, după cum se ştie, şi pe care «Crooked Joe» Biden i-a dat în trecut, el nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Trump a semnat vineri seara un decret prezidenţial prin care a suspendat o serie de sancţiuni noi şi ample prevăzute de legislaţia care poartă numele regretatului senator american Lindsey Graham, un susţinător ferm al apărării Ucrainei.

De asemenea, el a suspendat temporar sancţiunile privind motorina rusească, permiţând ca aceasta să ajungă pe pieţele mondiale, în încercarea de a reduce preţurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

Trump leagă suspendarea sancţiunilor împotriva Rusiei de preţurile la combustibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Sondajele de opinie sugerează că republicanii ar putea suferi pierderi semnificative la alegeri, pe măsură ce alegătorii îşi exprimă frustrarea tot mai mare faţă de preţurile la combustibil, care au crescut vertiginos de la începutul războiului cu Iranul, la sfârşitul lunii februarie.

Majoritatea economiştilor consideră că suspendarea sancţiunilor împotriva Rusiei, aprobate de Congres, şi acordul privind motorina încheiat cu Kremlinul nu vor contribui semnificativ la scăderea preţurilor la combustibil din SUA.

Trump şi-a repetat, de asemenea, afirmaţia că Ucraina ar viza rafinăriile ruseşti pentru a le face rău republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Măsura a stârnit o reacţie dură din partea Kievului şi a aliaţilor săi, tensionând şi mai mult relaţiile dintre Trump şi Zelenski.

 

Editor : B.E.

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