Trump nu a uitat de Groenlanda și amenință din nou NATO: „Le-am spus «La revedere»”

Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou luni pe aliaţii din NATO care nu au venit în ajutorul Statelor Unite în războiul cu Iranul şi a reaprins disputa despre Groenlanda înaintea vizitei secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Washington, săptămâna aceasta.

„Ştiţi, totul a început, dacă vreţi să ştiţi adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Şi le-am spus «La revedere»”, a declarat preşedintele american, care a ameninţat că se va retrage din alianţa militară.

Liderul republican a ameninţat că va anexa Groenlanda, un vast teritoriu arctic aflat sub suveranitatea Danemarcei, membră a Alianţei, dar a dat înapoi în faţa protestelor aliaţilor europeni.

„NATO este un tigru de hârtie”, a reiterat preşedintele SUA într-o conferinţă de presă, subliniind că preşedintele rus Vladimir „Putin nu se teme de NATO”.

„Se teme de noi, se teme foarte tare. Mi-a spus asta des”, a spus el.

Preşedintele american a denunţat faptul că aliaţii „au făcut tot ce au putut ca să nu ne ajute. Nici măcar nu au vrut să ne pună la dispoziţie piste de aterizare”.

Rutte, „un tip grozav”

Mark Rutte este aşteptat la Washington săptămâna aceasta, unde se va întâlni miercuri cu Donald Trump, secretarul de stat american, Marco Rubio, şi cu secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunţat vineri Alianţa.

„Vine să mă vadă miercuri, după cum ştiţi. Este un tip grozav. Secretarul general este fantastic”, a afirmat Trump despre Rutte.

De luni de zile, Mark Rutte este angajat într-un exerciţiu de echilibristică între invectivele preşedintelui american la adresa aliaţilor europeni pe care i-a numit, printre altele, „laşi”, şi dorinţa de a-i apăra fără a-l supăra pe Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă i-a criticat, de asemenea, pe aliaţii Statelor Unite din Asia, citând Coreea de Sud, Japonia şi Australia, acuzându-le că nu se implică.

„Avem 45.000 de soldaţi în Coreea de Sud pentru a-i proteja de Kim Jong Un, cu care mă înţeleg foarte bine. A spus nişte lucruri foarte frumoase despre mine", a afirmat Trump, înainte de a adăuga: "Aţi observat ce bine merge treaba în Coreea de Nord, chiar foarte bine”.

