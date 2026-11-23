Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că el și liderul rus Vladimir Putin au purtat discuții foarte bune pe tema Ucrainei în cadrul întâlnirii lor din China, dar a adăugat că nu dorește să discute despre garanții de securitate pentru Ucraina fără un acord de pace mai amplu, scrie TVPWorld.

„Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, după călătoria sa în Asia, unde s-a întâlnit cu Putin și cu președintele chinez Xi Jinping.

Trump a discutat cu Putin, pe care l-a numit prieten, în cadrul reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific de la Shenzhen, China, de săptămâna trecută.

„El și-a exprimat clar dorința ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie pe cale diplomatică. Și am vorbit cu reprezentanții noștri, care fac o treabă bună, dar este o sarcină dificilă”, a spus Trump.

Trump a lăsat deoparte subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, care a reprezentat mult timp un punct sensibil în discuții, afirmând: „Nu vreau să vorbesc despre garanții de securitate, deoarece trebuie mai întâi să ajungem la un acord”.

Jared Kushner, consilierul și ginerele lui Trump, a declarat joi, după discuțiile privind Ucraina de la Berlin, că Trump era deschis la ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al NATO, care consideră un atac asupra unui membru ca fiind un atac asupra tuturor.

Kushner a mai spus că, în opinia sa, au reușit să-i facă pe ruși „să se simtă confortabili cu acest concept”.

Rusia respinge garanțiile occidentale pentru Ucraina

Cu toate acestea, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a respins vineri această idee și a afirmat că ceea ce el a numit orice formă de „quasi-aderare” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, au relatat mass-media de stat ruse.

Întrebat despre această discrepanță, Trump a pus-o pe seama tacticii de negociere.

„Uitați, partea noastră face anumite declarații pentru că este și un război de relații publice. Noi vom spune anumite lucruri, iar ei vor spune altele”, a spus el. „Vă pot spune doar că președintele Putin ar dori să se rezolve această situație, și asta este sigur.”

Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a dus la cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

La câteva ore după ce Trump, Xi și Putin au emis o declarație de pace în urma întâlnirii lor din China, Rusia a lansat vineri unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete și drone din acest război împotriva Ucrainei, lovind instalații electrice și ucigând opt persoane.

Editor : M.C